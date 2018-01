Liverpool laat begeerde international vertrekken naar Championship-club

Marko Grujic gaat Liverpool tijdelijk verlaten. De Premier League-club laat woensdag via de officiële kanalen weten dat de Servische middenvelder, die nog tot medio 2020 onder contract staat op Anfield, voor het restant van het seizoen wordt verhuurd aan Cardiff City, dat uitkomt in de Championship.

Naar verluidt was niet alleen Cardiff City geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder. Ook Fenerbahçe, Brighton & Hove Albion en Aston Villa zagen de komst van Grujic wel zitten. Dat de viervoudig international van Servië niet langer bij Liverpool zou blijven, stond eigenlijk al vast, gezien het gebrek aan speeltijd van de pupil van Jürgen Klopp bij the Reds.

Grujic heeft dit seizoen slechts zes keer mogen opdraven in de hoofdmacht van Liverpool bij een officiële wedstrijd, met 109 minuten tot gevolg. In totaal heeft de 21-jarige middenvelder veertien wedstrijden voor the Reds achter de rug. Bij Cardiff City, dat momenteel derde staat in de Championship, verwacht de Serviër meer speeltijd te krijgen in het eerste.