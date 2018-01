‘Magallán is nog niet klaar in Argentinië en wimpelt interesse van Ajax af’

Ajax gaat zich voorlopig niet versterken met Lisandro Magallán. Vorige week doken er berichten op dat de Amsterdammers serieuze belangstelling hebben voor de Argentijnse verdediger en dat hij in de zomer overgenomen zou moeten worden van Boca Juniors. De Argentijnse journalist Álvaro Riera Carbo, werkzaam voor Radio Caravana, meldt echter dat Magallán een aanbod van Ajax afgewezen heeft.

De 24-jarige verdediger wil eerst het nodige willen bereiken met Boca Juniors voordat hij de stap naar Europa maakt. Magallán zou eerst de Argentijnse titel en de Copa Libertadores willen winnen met Azul y Oro. De finale van de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League staat pas aan het einde van dit kalenderjaar op het programma, waardoor Ajax nog even geduld lijkt te moeten hebben.

Magallán werd tot dusver eenmaal Argentijns kampioen met Boca Juniors, in 2015. Destijds was hij nog geen basisspeler, want hij is pas sinds dit seizoen een vaste waarde bij de Argentijnse topclub. Dit seizoen stond de verdediger in alle competitiewedstrijden van Boca Juniors aan de aftrap. Magallán staat sinds 2012 onder contract bij Boca, dat hem destijds overnam van Gimnasia. In de tussentijd werd de verdediger nog tweemaal verhuurd: aan Rosario en Defensa y Justicia.