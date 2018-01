Flamboyante voorzitter ontslaat ene na de andere trainer: ‘Hij is schizofreen'

CAÏRO - Als er een prijs uitgereikt zou worden voor de meest flamboyante clubvoorzitter van de afgelopen twintig jaar, zouden veel mensen Maurizio Zamparini als winnaar aanwijzen. De voormalig preses van Palermo stuurde tussen 2002 en 2017 meer dan veertig trainers de laan uit bij de Siciliaanse club. Maar: Mortada Mansour zou ook een goede kanshebber op die titel zijn, want de voorzitter van de Egyptische topclub Zamalek ontsloeg begin januari de 22e trainer sinds april 2014.

Door Chris Meijer

Na een 1-0 nederlaag tegen El Gaish kon Nebojsa Jovovic zijn spullen pakken. “Het bestuur, onder leiding van Mortada Mansour, heeft besloten om afscheid te nemen van Jovovic”, schreef Zamalek op zijn website. De Montenegrijn was pas sinds augustus in dienst bij de Egyptische club, maar werd bekritiseerd omdat hij nooit tot een vaste opstelling wist te komen. In december had Jovovic al eens ontslag genomen, maar toen werd zijn verblijf in Caïro toch nog even verlengd. “We hebben vertrouwen in Nebojsa en zijn staf, ik weet dat hij het team naar succes zal gidsen. Dat is waarom hij onze steun heeft in de komende wedstrijden. Zamalek zal alle prijzen winnen dit seizoen, ik ben zeker van wat ik zeg en dat zal je aan het eind van het seizoen zien”, sprak Mansour nog in december op de Egyptische televisie.

Niet lang daarna werden de slechte resultaten de oefenmeester toch fataal, want de achterstand op aartsrivaal en koploper Al-Ahly was al flink opgelopen. De 65-jarige Mansour beloofde direct dat hij een Egyptische trainer binnen zou halen en stelde twee dagen later Ehab Galal aan, die voor anderhalf jaar tekende bij Zamalek. “Galal is een goede coach en heeft de ervaring die ervoor zal zorgen dat hij slaagt bij Zamalek”, sprak Mansour tegenover de BBC. Galal voegde daar zelf aan toe: “Het is een grote eer om voor Zamalek te werken en ik wil president Mansour in het bijzonder bedanken. Ik ben verantwoordelijk voor de volgende wedstrijd tegen Al-Ahly en zal de fans van Zamalek trots maken.”

"Galal is een goede coach en heeft de ervaring die ervoor zal zorgen dat hij slaagt bij Zamalek", aldus Mansour over zijn nieuwe trainer.

Galal verloor bij zijn debuut met 3-0 van aartsrivaal Al-Ahly, waardoor de achterstand op de stadgenoot inmiddels elf punten bedraagt. Al-Ahly heeft daarnaast nog een wedstrijd te goed. Het was voor Mansour een beetje te veel van het goede om Galal er direct weer uit te gooien, maar hij moest toch íemand aanwijzen als zondebok na de beschamende nederlaag tegen Al-Ahly. Ahmed El-Shenawy, Hazem Emam, Ali Gabr en Bassem Morsi kregen zodoende te horen dat ze konden uitkijken naar een nieuwe club. “Ze staan te koop. Als iemand met een bod komt dat aan mijn wensen voldoet, bedank ik ze voor hun diensten. Zij hebben de kansen van het team verpest. Het lag in deze wedstrijd niet aan de trainer, hij heeft geen fout gemaakt. Maar als Bassem Morsi die strafschop niet had gemist, was het heel anders gelopen”, aldus Mansour tegenover Sada El Balad.

“Ik wil ze bedanken voor wat ze in de afgelopen drie jaar hebben gedaan. Met alle respect voor Ali Gabr, maar hij heeft drie fouten gemaakt die ons drie doelpunten hebben gekost. Deze vier spelers moeten allemaal verantwoordelijk gehouden worden voor deze fouten”, concludeerde de flamboyante preses van Zamalek. De Egyptische topclub won onder meer 5 keer de Afrikaanse Champions League, werd 12 keer kampioen van Egypte en tilde 25 maal de Egyptische beker omhoog. De afgelopen seizoenen moest men echter de meeste successen aan Al-Ahly laten en dat steekt Mansour. Onder de 22 trainers die de afgelopen jaren binnen een paar maanden ontslagen werden, behoorden ook gerenommeerde namen zoals Mido, Hossam Hassan en Alex McLeish.

McLeish genoot van zijn tijd bij Zamalek: "Als je ontslagen wordt door het winnen van wedstrijden, was dat de reden dat ik weggestuurd werd."

“Ik genoot van mijn tijd daar. De manier hoe het geëindigd is, vind ik wel teleurstellend omdat die gozer (Mortada Mansour, red.) teruggekomen is op de betalingsregeling. In het begin was hij nog wel prima, hij benadrukte dat hij zich niet zou bemoeien met het elftal. Maar hij kon zichzelf er niet van weerhouden. Ik bleef hetzelfde team opstellen, omdat we een reeks overwinningen hadden neergezet en dan bouw je een 'momentum' op. Het was een beetje zoals Leicester City, als je een aantal keer achter elkaar wint wil je natuurlijk zo weinig mogelijk wijzigingen maken. Maar de voorzitter ging zeggen dat de spelers die ik niet opstelde in waarde zouden dalen”, herinnerde McLeish zich in gesprek met de Daily Record.

“Hij zei dat ik ze moest laten spelen en ik begreep zijn logica. Ik vroeg daarna aan hem of mijn baan veilig zou zijn als we daardoor een aantal wedstrijden zouden verliezen, maar daar gaf hij geen antwoord op”, vervolgde de Schotse oefenmeester, die het slechts 65 dagen volhield bij Zamalek. “Hij had zelfs niet de ballen om in mijn gezicht te zeggen dat ik het team moest veranderen, maar hij liet zijn loopjongens dat vertellen. Ze vertelden dat ik bepaalde spelers moest kiezen, maar ik zei: 'sorry, maar daar heb ik niet voor getekend. Ik sluit geen compromis. Het is tegen mijn principes en ik verlies mijn geloofwaardigheid als ik spelers ga passeren waarmee we net een aantal wedstrijden hebben gewonnen'. Ik vertelde de club dat ze me moesten ontslaan als ze dat wilden, want ik was niet van plan om aan hun eisen te voldoen. Als je ontslagen wordt door het winnen van wedstrijden, was dat de reden dat ik weggestuurd werd. Maar ik vond de ervaring wel erg leuk.”

Na het ontslag van McLeish bestempelde Al Arabiya Zamalek als ‘een van de meest vergiftigde clubs in het Arabische voetbal’ en dat was volgens het medium voornamelijk te wijten aan de grillige Mansour. “Hij saboteert zijn eigen club en dat doet hij alleen maar om zijn eigen ego te strelen. De komst van McLeish had het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk voor het Egyptische voetbal. In zijn spoor hadden gearriveerde trainers naar Egypte kunnen komen, waardoor het Arabische voetbal meer bekendheid had kunnen krijgen over de hele wereld. In plaats daarvan toonde het juist aan dat er iets behoorlijk mis is met een van de grootste clubs van Egypte”, schreef Al Arabiya. Het is geen geheim dat Mansour dol is op aandacht en hij groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste figuren van Egypte.

Mansour studeerde rechten en ging in 1971 aan de slag als openbaar aanklager. Hij brandde ooit zijn vingers aan een zaak over een film waarin de advocatuur belachelijk werd gemaakt. Hij legde zowel de producent, de scenarioschrijver als hoofdrolspeler Adel Imam een jaar gevangenisstraf op, maar niet lang daarna werd die straf teruggedraaid. Mansour moest terugtreden als rechter en ging verder als advocaat. In 1990, 1995, 2000, 2010, 2012 en 2014 deed hij een poging om president te worden en in 2014 hield zijn kandidatuur slechts één week stand. Mansour pleitte voor een strengere grondwet, een verbod op social media, wilde opnieuw de Sinaï bezetten en daarmee de vrede met Israël in gevaar brengen en wilde met militaire middelen de bouw van Grand Ethiopian Renaissance Dam door Ethiopië stoppen.

Hij had echter een 'visioen' waarin hij zag dat niet hij, maar generaal Sisi de verkiezingen zou winnen, waarop Mansour besloot om zich terug te trekken. Overigens is Mansour ook een uitgesproken tegenstander van de Egyptische revolutie tegen het regime van Hosni Mubarak, waarin hij hooggeplaatst was. Hij noemt die revolutie ‘een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Egypte’. Afgelopen week maakte Mansour bekend dat hij opnieuw mee zal doen aan de verkiezingen. Zijn eerste daad als president moet het blokkeren van Facebook worden, zo beloofde hij. Hij zei daarnaast dat hij af zal treden als voorzitter van Zamalek als hij gekozen wordt tot president.

Tussen 2001 en 2006 was Mansour al actief in het bestuur van Zamalek. De eerste vier jaar bekleedde hij de functie van vicevoorzitter, waarna hij voorzitter werd. In 2006 moest hij opstappen vanwege ongepast gedrag in de derby tegen Al-Ahly. In maart 2014 keerde Mansour terug als voorzitter van Zamalek, een functie die over het algemeen goed is voor zijn populariteit in Egypte. “Het is moeilijk om met iemand als Mansour te werken omdat hij schizofreen is. We dronken eens koffie en hij was aardig en vriendelijk, maar ineens draaide dat 180 graden om. Hij begon te schreeuwen en we wisten niet wat we moesten doen. Mansour bemoeide zich met mijn werk en benoemde zichzelf tot trainer. Ik kan me bijvoorbeeld niet bemoeien met zijn werk als voorzitter, maar hij vindt blijkbaar dat iedereen binnen de club naar zijn pijpen moet dansen”, zei Augusto Inácio, een van de ontslagen trainers, tegenover beIN Sports.

Mansour schudt de handen van de spelers van Zamalek.

Preses Mansour haalde de afgelopen jaren wel vaker om opmerkelijke redenen het nieuws. Zo ligt hij overhoop met de harde kern van Zamalek, de Ultra White Knights. “Ze zijn geen fans, maar criminelen. Ze gebruiken bommen en geweren. Laatst gooiden ze zuur naar me, maar ik blijf doorgaan omdat dit hoort bij de strijd van Egypte tegen terrorisme”, zei Mansour tegenover the Guardian. Hij stelt dat de ultra’s twee keer geprobeerd hebben hem te vermoorden, iets wat overigens door de harde kern wordt ontkend. Zij zeggen dat er ook niet met zuur naar Mansour is gegooid, maar 'slechts' met urine. Door deze gebeurtenissen is een groot deel van de Ultra White Knights opgepakt en vastgezet. Mansour wilde de groep verbieden en aan laten merken als een terroristische organisatie. De advocaat van de harde kern, Tarek el-Awady, is volgens Mansour een spion van Qatar en een terrorist. Tegenover Los Angeles Review of Books zei een van de Ultra White Knights: “We verliezen omdat Zamalek door God wordt gestraft voor de aanwezigheid van Mansour.”

In mei 2015 wilde de voorzitter van Zamalek dat de 4-0 nederlaag tegen ENPPI Club zou worden onderzocht. Hij stelde namelijk dat de tegenstander gebruik had gemaakt van 'geesten'. “Dit was een wedstrijd tussen geesten. ENPPI Club moet weten dat dit geen voetbal is. We hebben procedures om doping aan te pakken, dus we moeten ook het gebruik van geesten aanpakken”, liet Mansour weten tegenover TEN TV. Verder besloot hij in december van dat jaar om Zamalek terug te trekken uit de Egyptische Premier League, uit protest tegen de in zijn ogen gekleurde arbitrage. Een dag later kwam de clubbaas toch terug op dat besluit. Zamalek bereikte in 2016 de finale van de Champions League, maar verloor de finale over twee wedstrijden van het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns. Mansour kwam met een verklaring voor de nederlaag: “Is het normaal om achttien kansen te vergooien voor het doel? Het was niet normaal, er was magie in het spel. De trainer en de spelers waren mannen, maar we misten de verzoening van God.”

Het huidige elftal van Zamalek.

Nadat Zamalek verzuimde om een inhaalwedstrijd te spelen, waardoor de club een boete en drie punten in mindering kreeg, was een deel van de aanhang definitief klaar met Mansour. Een fractie van de harde kern eiste het vertrek van de preses. Mansour trok zich hier echter niets van aan en stelde zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn. “Ik wil niet vergeleken worden met Ahmed Soliman. Ik zal verkozen worden tot voorzitter van Zamalek”, liet Mansour daags voor de verkiezingen weten. Rivaal Soliman, voormalig keeperstrainer van de nationale ploeg, kreeg inderdaad flink minder stemmen, waardoor Mansour tot 2022 voorzitter van Zamalek kan blijven. Direct na zijn herverkiezing zou hij negentien leden uit de club hebben gegooid, onder wie Hany El-Attal. Die El-Attal versloeg de zoon van Mansour in de strijd om het vice-presidentschap. Mansour ontkende overigens in alle toonaarden: “Ieder lid kan bevestigen dat dit niet gebeurd is. Alle valse berichten proberen de club te verdelen en een probleem te creëren dat niet bestaat.”

Ondanks zijn opvallende streken en slechte verstandhouding met trainers, heeft Mansour echter nog voldoende steun bij een ander deel van de supporters. De preses heeft de faciliteiten bij Zamalek een stevige opknapbeurt gegeven en dat zorgt voor steun binnen de club. “Mansour is excellent. Hij is het verschil tussen hemel en aarde”, zei Nada Zeinhom, lid van Zamalek, tegenover the Guardian. Ook Gamal Abdelhameed, een clubicoon en voormalig aanvoerder van de Egyptische ploeg, toonde zich zeer positief over Mansour: “Hij is een ridder die is gekomen om Zamalek naar de top te brengen.” Het lijkt er dus voorlopig niet op dat de preses zal vertrekken bij de vereniging uit Gizeh, tenzij hij in maart verkozen wordt tot 's lands president. Zo niet, dan zal Jovovic waarschijnlijk niet de laatste oefenmeester zijn die op straat wordt gezet door Mansour. De vraag is of hij het record van zijn Italiaanse evenknie Zamparini gaat evenaren...