Binnenlandse transfer lonkt: ‘Of hij hierbij van de partij is, is de vraag'

Oussama Idrissi vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij FC Groningen en gaat tekenen bij AZ. Nadat Max Huiberts al namens de Alkmaarders aangaf dat een akkoord over de 21-jarige aanvaller nabij is, zegt ook Hans Nijland, algemeen directeur van de Trots van het Noorden, dat Idrissi binnenkort mogelijk gaat verkassen binnen de Eredivisie.

FC Groningen hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen Willem II en Nijland geeft op de clubsite aan dat de Idrissi voor die tijd mogelijk al is vertrokken: "Of Oussama Idrissi hierbij van de partij zal zijn, is nog de vraag. Zoals inmiddels wel bekend is, zijn wij met AZ in gesprek over een mogelijke tussentijdse overgang van de speler."

"Definitief is deze transfer nog niet. Zodra hierover meer nieuws te melden is, zullen we dit uiteraard doen via onze officiële communicatiekanalen." Huiberts, directeur voetbalzaken, zei eerder op de clubsite van AZ: "We hebben inderdaad gesprekken gevoerd met Groningen. Die gesprekken waren positief en ik verwacht dat dit wel eens rond zou kunnen komen. Hij is een speler die op alle drie de aanvallende posities kan spelen. En naar zo'n speler waren we wel op zoek."