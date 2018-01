‘Ik vond het geen gezonde situatie voor een doelman en sprak toen met Klopp’

Simon Mignolet was de afgelopen maanden de eerste keus onder de lat bij Liverpool, maar de Belg moest zijn positie voor de kraker tegen Manchester City afstaan aan Loris Karius. Jürgen Klopp lijkt nu voorlopig voor zijn landgenoot te kiezen en als dat het geval is, gaat Mignolet in de nabije toekomst kijken wat het beste voor hem is.

“Na alles wat er vorig seizoen is gebeurd, weet ik hoe ik ervoor sta. Klopp heeft het mij eerlijk en persoonlijk verteld. Ik ben er natuurlijk absoluut niet tevreden over, maar ik moet de beslissing van de coach altijd respecteren. Na alles wat er vorig seizoen is gebeurd, is de situatie veel duidelijker geworden”, legt de Belg uit in gesprek met de Liverpool Echo. “We speelden tegen Everton in de FA Cup en na een lange onderbreking kwam Manchester City, dus ik had al een voorgevoel over wat er zou gebeuren.”

“Ik probeer altijd rustig te blijven, in het verleden ben ik in dit soort gevallen sterker teruggekomen. Maar ik moet natuurlijk ook aan mijn eigen toekomst denken. Het enige dat ik kan doen is me focussen op de trainingen en mijn best blijven doen. Ik word dertig en er is deze zomer een WK. Deze situatie kan niet te lang aan blijven houden, dat is duidelijk. Ik mag niet nog meer tijd verliezen”, gaat Mignolet, die de geruchten dat er een opstootje is geweest met Klopp naar het rijk der fabelen verwijst, verder.

“Ik heb die geruchten ook gehoord, maar daar is absoluut niets van waar. Ik heb tien dagen geleden na de wedstrijd tegen Burnley met Klopp gesproken. In de kerstperiode hebben we weer gerouleerd en ik vond dat geen gezonde situatie voor een doelman. Klopp vertelde mij wat er zondag voor en na de wedstrijd was besloten. Daar ben ik natuurlijk niet blij mee, maar achteraf gezien zijn er zeker geen harde woorden gevallen.”