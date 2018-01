Manchester United boekt ruime zege en loopt in op Manchester City

Manchester United heeft maandagavond simpel gewonnen van Stoke City. De mannen van José Mourinho liepen in de eerste helft al uit naar een comfortabele 2-0 voorsprong en in het tweede bedrijf kon de uitploeg, met Bruno Martins Indi in de basis, niet meer dichterbij komen: 3-0. Door de zege staat United drie punten los van achtervolgers Liverpool en Chelsea, maar heeft het nog wel twaalf punten achterstand op Manchester City.

Mourinho besloot Henrikh Mkhitaryan, net als Daley Blind, niet in de wedstrijdselectie op te nemen. De Armeniër zou volgens de manager niet helemaal gefocust zijn op presteren bij United en zou denken aan een transfer. Ook zonder de creatieveling was United in eerste instantie oppermachtig, wat al snel leidde tot de 1-0: na goed voorbereidend werk van Paul Pogba kwam Antonio Valencia aan de bal, die alle tijd kreeg, naar binnenkwam en in de verre hoek knap raak schoot.

Net als bij de 1-0 was Pogba ook belangrijk bij de tweede treffer van the Red Devils, die na 37 minuten spelen werd geproduceerd door Anthony Martial: de Franse aanvaller kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door zijn landgenoot en schoot verwoestend in de rechterbovenhoek. Stoke City, dat zonder de geblesseerde Erik Pieters en op de bank geposteerde Ibrahim Afellay voor de dag kwam, kon niets uitrichten op Old Trafford en moest twintig minuten voor tijd wederom een goal incasseren.

Ditmaal was het Romelu Lukaku die Jack Butland mocht verschalken: de Belg, die op 17 december tegen West Bromwich Albion zijn laatste competitiedoelpunt had gemaakt, kreeg na een counter de bal hard ingespeeld, maar wist het leer te controleren, Martins Indi en consorten van zich af te houden en van dichtbij binnen te knallen. De derde tegentreffer betekende voor the Potters alweer de vijftigste dit seizoen in de Premier League; Stoke blijft door het verlies achttiende staan op de ranglijst.