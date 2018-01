Advocaat wijst nieuwe aanvoerder aan: ‘De trainer kiest voor andere jongens’

Michel Breuer was onder Alex Pastoor nog de captain van Sparta Rotterdam en kon in de eerste seizoenshelft ook rekenen op een basisplaats. De met de kerst aangestelde Dick Advocaat gooit het echter over een andere boeg en heeft Breuer laten weten dat de aanvoerdersband naar Ryan Sanusi gaat, terwijl Breuer ook niet meer hoeft te rekenen op een plekje bij de eerste elf. Bekijk de volledige reactie van de routinier hieronder.