‘Is er een kans dat ik in januari bij PSG blijf? Dat denk ik eigenlijk niet'

De toekomst van Lucas Moura lijkt buiten Parijs te liggen. De Braziliaanse vleugelaanvaller is bij Paris Saint-Germain op het tweede plan geraakt en heeft de aandacht getrokken van Manchester United, al hebben the Red Devils volgens Sky Sports nog geen bod uitgebracht. Lucas Moura weet zelf zeker dat hij Frankrijk deze winter zal verlaten.

“Is er een kans dat ik in januari hier blijf? Dat denk ik eigenlijk niet. Met wat de coach mij verteld heeft, lijkt het einde van mijn tijd in Parijs aanstaande. Het voelt helaas alsof het verhaal bijna voorbij is. Ik heb al een aantal aanbiedingen gekregen, maar daar kan ik niet teveel over praten”, zegt Lucas Moura na afloop van de wedstrijd tussen FC Nantes en Paris Saint-Germain, waarin hij negentig minuten op de bank bleef, tegenover de Braziliaanse televisie.

“Ik ben een fan van het Engelse voetbal, de Premier League is een van de beste competities ter wereld. Ik heb altijd gezegd dat ik nog in Europa wil blijven, er zijn verschillende dingen die ik wil bereiken”, vervolgt de Braziliaanse vleugelaanvaller. “Het hangt van een aantal factoren af waar ik naartoe zal gaan. Ik ga op mijn gemak alle opties overwegen en wacht af wat God voor mij in petto heeft.”

In de eerste seizoenshelft speelde Lucas Moura slechts zes wedstrijden, waarin hij één doelpunt en één assist leverde. De aanvaller verscheen echter nog geen enkele keer aan de aftrap bij Paris Saint-Germain, maar les Parisiens zijn niet van plan om verlies op hem te maken. In januari 2013 telde de Franse topclub veertig miljoen euro neer om Lucas Moura los te weken bij São Paulo en nu zou Paris Saint-Germain minstens hetzelfde bedrag willen ontvangen voor de aanvaller.