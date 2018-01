Klopp: ‘Anders sta je gewoon op je eigen zestien, hopend dat je de loterij wint’

Liverpool diende Manchester City zondagavond zijn eerste competitienederlaag toe. The Citizens verloren op Anfield met 4-3 en Jürgen Klopp, manager van the Reds spreekt tegenover de BBC van een ‘historische wedstrijd’. “Wij speelden op een ongekend hoog niveau en gaven City enorm veel problemen”, zegt de Duitse manager.

“Dit was een historische wedstrijd waar we het over twintig jaar nog over hebben, want het lijkt erop dat City dit seizoen niet nog een keer gaat verliezen. Wereldwijd heeft men deze wedstrijd gezien. Beide ploegen speelden met hun hart. Als je kwaliteit met de juiste instelling combineert, krijg je duels als deze. Ik heb echt genoten. Je kunt wedstrijden bekijken als manager of als fan en ik geef de voorkeur aan dat laatste”, zegt Klopp, die Manchester City met een offensieve speelstijl op de knieën kreeg.

“Je kan City alleen verslaan met een aanvallende speelstijl, er is geen alternatief. Anders sta je gewoon op je eigen zestien, hopend dat je de loterij wint”, vervolgt Klopp. Zijn ploeg kwam in de slotfase nog in de problemen. "Ik maakte me aan het einde van de wedstrijd geen zorgen, want ik ken mijn spelers lang genoeg. Er zal vast iemand zijn die het over onze verdediging wil hebben en het feit dat we de nul niet hebben gehouden, maar diegene kan mijn rug op.”

“Of de 1-1 van Leroy Sané een fout van Loris Karius was? Ja, natuurlijk was het zijn hoek. Jullie hebben het aan mij laten zien. Mensen vinden altijd wel een haar in de soep. Loris weet dat. De doelman van Manchester City maakte ook een fout bij het doelpunt van Mohamed Salah, maar daar hoor je vast niemand over. We zullen zien wat er de rest van het seizoen komt. Maar vier keer scoren na het vertrek van Philippe Coutinho is een enorm signaal”, besluit de Duitser.