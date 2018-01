‘Iedereen lijkt te denken dat ik gestopt ben, maar dat is niet waar’

Antonio Cassano leek afgelopen zomer voor één seizoen aan de slag te gaan bij Hellas Verona. Na twee weken kwam hij echter toch op zijn beslissing terug en besloot zijn contract te laten ontbinden. De aanvaller kondigde aan met pensioen te gaan, maar zegt nu dat hij nog niet definitief een punt achter zijn loopbaan heeft gezet.

“Eigenlijk ben ik nog steeds een speler, want ik train iedere dag. Het juiste aanbod is alleen nog niet langsgekomen. Iedereen lijkt te denken dat ik gestopt ben, maar dat is niet waar. Ik werk harder dan ooit en als het juiste aanbod voorbij komt, ben ik er klaar voor. Ik let op mijn gewicht, heb geen buikje meer en weeg momenteel 85 kilo, evenveel als voor het WK van 2014”, zegt de 39-voudig Italiaans international tegenover de Corriere dello Sport.

Cassano heeft nog altijd een scherpe mening, zo ook over Juventus-aanvaller Paulo Dybala. “Dybala is een prima speler, maar geen echte kampioen. Afgelopen seizoen was hij uitstekend in vorm, maar ik moest lachen om de vergelijkingen met Messi. Laten we daar alsjeblieft geen grapjes over maken, Leo is echt van een ander niveau”, aldus Cassano over Dybala, die dit seizoen in 28 wedstrijden tot 17 doelpunten en 4 assists kwam.