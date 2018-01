Borussia Dortmund weert Aubameyang opnieuw uit wedstrijdselectie

Pierre-Emerick Aubameyang ontbreekt in de wedstrijdselectie van Borussia Dortmund voor het competitieduel met VfL Wolfsburg van zondagavond. De aanvaller is om 'disciplinaire redenen' buiten de groep gelaten door trainer Peter Stöger, zo communiceert BVB een uur voor de aftrap. De precieze aanleiding voor het besluit wordt niet bekendgemaakt.

De afgelopen dagen kwam Aubameyang negatief in het nieuws. De Gabonees nam, buiten medeweten van de club om, zijn vader en broer mee op trainingskamp in Marbella. De familieleden van Aubameyang verbleven in het spelershotel en daar zetten de Duitse media vraagtekens bij. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke nam het echter op voor de clubtopscorer. Hij noemde Aubameyang een 'op en top professional' en was niet blij met de berichtgeving.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de 28-jarige spits buiten de spelersgroep wordt gelaten. Toenmalig trainer Peter Bosz schorste hem in november voor één wedstrijd al nadat hij te laat op de training verscheen. Naar verluidt aast Aubameyang op een vertrek bij Dortmund. Hij speelt er sinds 2013 en kwam tot 143 competitiewedstrijden en 98 doelpunten voor de club.