Aubameyang suggereert racisme: ‘Hij had een ander woord kunnen kiezen’

Pierre-Emerick Aubameyang is niet blij met de wijze waarop hij de laatste tijd wordt bejegend door de Duitse media en via Instagram bijt de spits van Borussia Dortmund van zich af na een publicatie van Kicker. De Duitse sportkrant berichtte over de perikelen rond de Gabonese aanvaller, waarbij werd gesproken over 'Affenzirkus'.

Aubameyang was niet blij met de woordkeuze van Karlheinz Wild. De spits, die naar verluidt aast op een vertrek bij de Duitse topclub, schrijft op Instagram: "Deze Duitse journalisten die me aanvallen, terwijl ik me tot op de dag van vandaag goed gedraag… Ik denk dat deze journalist een ander woord had kunnen kiezen. "Affenzirkus", oftewel "Monkey Circus"."

Aubameyang laat op het sociale medium ook zien wat Google toont als je bij de zoekmachine het woord 'affenzirkus' intikt, waarbij onder andere een aap in beeld komt met een swastika-armband aan zijn ledemaat. "Ik laat het aan jullie om het te beoordelen", aldus Aubameyang tegen zijn volgers, waarbij hij suggereert dat dit anno 2018 niet meer kan.

In een statement van Kicker zegt Wild dat hij alleen maar wilde zeggen dat Aubameyang onnodig de aandacht op zich eist door bepaalde voorvallen die buiten het voetbalveld plaatsvinden: "Het was nooit mijn intentie geweest om te beledigen of te discrimineren jegens Aubameyang. Op welke manier dan ook. Ik wilde met deze gebruikelijke en niet negatief bedoelde uitdrukking alleen maar de uitspattingen buiten het voetbalveld aanstippen."