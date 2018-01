‘Real bereid om Cristiano Ronaldo te betrekken in Neymar-deal’

Neymar verruilde Barcelona afgelopen zomer voor het recordbedrag van 222 miljoen euro voor Paris Saint-Germain, maar als het aan Real Madrid ligt keert de Braziliaan na een jaar alweer terug naar LaLiga. De Koninklijke is op zoek naar vers bloed in de aanval en zou bereid zijn om heel ver te gaan voor de komst van de Braziliaanse ster.

Marca meldde vrijdag nog dat Real van plan is om in 2019 een poging te wagen om Neymar, in een deal die in totaal vierhonderd miljoen euro gaat kosten, naar het Santiago Bernabéu te lokken. Cadena SER komt zondag echter met andere geluiden: de komst van de aanvaller is volgens het Spaanse radiostation een obsessie geworden voor voorzitter Florentino Pérez en hij moet aankomende zomer al de overstap maken naar de Spaanse hoofdstad.

De preses wil naar verluidt na het WK in Rusland toeslaan en is bereid om een van zijn grootste sterren te betrekken in de deal. Cristiano Ronaldo zou de omgekeerde route mogen bewandelen als les Parisiens wat zien in de komst van de Portugees. Neymar zou op die manier de directe vervanger worden van Ronaldo, die nog over een tot 2021 doorlopend contract beschikt in Madrid.

Pérez stak in het verleden zijn bewondering voor Neymar niet onder stoelen of banken: “Als hij in Madrid speelt, zou het voor hem makkelijker worden om de Ballon d’Or te winnen. Real is een club die grote spelers geeft wat ze nodig hebben”, liet de voorzitter in december weten. Cristiano Ronaldo en Neymar treffen elkaar overigens binnenkort op het veld, als PSG en Real in februari en maart tegenover elkaar staan in de achtste finale van de Champions League.