Van Bronckhorst: ‘Er hoeft wat mij betreft buiten hem niemand meer bij’

Robin van Persie is momenteel met Fenerbahçe in gesprek over de ontbinding van zijn contract en als de aanvaller een akkoord heeft bereikt met zijn Turkse werkgever, lijkt niets een rentree bij Feyenoord nog in de weg te staan. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar de terugkeer van Van Persie en verwacht niet dat er verder nog veel zal gebeuren tijdens de winterse transferperiode.

“We hebben nu een sterke selectie staan, met overal dubbele bezetting. Er hoeft wat mij betreft buiten Van Persie verder niemand meer bij”, legt de trainer uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Bronckhorst denkt dat Van Persie van grote waarde kan zijn voor Feyenoord: “Robin heeft zoveel kwaliteiten. Niet alleen op het veld, maar ook buiten de lijnen.”

De trainer heeft voor Van Persie eenzelfde soort rol in gedachten als Dirk Kuyt in de afgelopen seizoenen vervulde in de selectie: “Een trainer beweegt zich niet altijd in de groep, spelers doen dat uiteraard wel. De aanwezigheid van iemand die het allemaal al heeft meegemaakt, dat helpt, hoor. Ik keek zelf als jonge speler enorm op tegen belangrijke spelers als Henk Fraser en John de Wolf. Als jongens als Kuyt en Van Persie iets zeggen, komt dat aan.”

Van Persie speelde de afgelopen jaren vooral in de spits, maar Van Bronckhorst denkt dat de 101-voudig Oranje-international ook op de nummer 10-positie uit de voeten kan. Daarnaast is het volgens de trainer van de regerend landskampioen goed om zo af en toe een fris iemand aan de groep toe te voegen: “En concurrentie is goed, ze gaan elkaar alleen maar beter maken.”