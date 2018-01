Ten Hag: ‘Of hij er al rijp voor is om bij Ajax 1 te spelen? Wellicht wel’

Erik ten Hag moet het in zijn eerste maanden als hoofdcoach van Ajax zien te stellen zonder Kasper Dolberg, maar de opvolger van Marcel Keizer heeft met Klaas-Jan Huntelaar, Mateo Cassierra en Kaj Sierhuis nog drie opties voor de punt van de aanval rondlopen. Laatstgenoemde maakte tot nu toe zijn minuten bij Jong Ajax en lijkt nu op een kans bij de hoofdmacht te mogen hopen.

“Zo goed ken ik hem nog niet. Ik heb hem weleens zien spelen in Jong Ajax. Ik ken z'n statistieken, die zijn uitstekend”, vertelt Ten Hag bij AT5. “Of hij al rijp is om speler van Ajax 1 te zijn? Wellicht wel. Hij maakt een heel goede indruk, zoals meerdere jeugdspelers op dit moment een goede indruk op mij maken.”

Sierhuis was dit seizoen tot nu toe in zes Jupiler League-wedstrijden goed voor vier doelpunten, terwijl hij in de afgelopen voetbaljaargang vier keer scoorde in acht wedstrijden. Ten Hag houdt de negentienjarige aanvalsleider dan ook nadrukkelijk in zijn achterhoofd: “Ik ken hem nog niet goed genoeg om te weten of hij de concurrentie aan kan gaan voor de basis. We hebben met Huntelaar, Cassierra en Sierhuis drie spelers voor die positie.”