Nederlandse belangstelling voor Hazard

Als Simone Verdi maandag terugkeert van een vakantie, neemt hij een beslissing over zijn toekomst. Bologna heeft een bod van Napoli geaccepteerd en de vleugelaanvaller zal op korte termijn een beslissing nemen of hij naar i Partenopei verkast. (Sky Italia)

Leeds United heeft bij Juventus navraag gedaan naar de huur van Moise Kean. De vleugelaanvaller is momenteel echter gestald bij Hellas Verona en de kans is klein dat die club hem laat vertrekken. (Sky Italia)