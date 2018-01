Roda JC sluit spits met ‘exorbitant hoge eisen’ weer in de armen

Maecky Ngombo is weer speler van Roda JC Kerkrade. De aanvaller trainde de afgelopen maanden mee met de beloftenploeg van Roda JC en overtuigde de club van de voordelen van een hernieuwde samenwerking. Ngombo heeft voor een half seizoen getekend, zo maakt de Eredivisionist vrijdagavond officieel bekend.

De 22-jarige Belg komt uit de jeugdopleiding van Standard Luik en speelde tussen de zomer van 2015 en de zomer van 2016 al in Kerkrade. In dienst van de Limburgers kwam hij tot vijf doelpunten in achttien wedstrijden. Hij kon zijn contract verlengen, maar stelde volgens Roda ‘exorbitant hoge eisen’. Om die reden kwam het tot een breuk en verbond Ngombo zich aan Fortuna Düsseldorf. Hij kwam vervolgens ook uit voor MK Dons, totdat Ngombo in het najaar van 2017 weer neerstreek in Limburg om mee te trainen.

Harm van Veldhoven prijst zich gelukkig met de rentree van Ngombo. "Met het aantrekken van Maecky hebben we meer mogelijkheden in de voorste linie. Zeker na de langdurige blessures van Mitchel Paulissen en Célestin Djim misten we voorin wat variatie", legt de technisch directeur uit op de clubsite. "Twee jaar geleden heeft hij bij Roda JC bewezen dat hij het niveau aankan en wij hopen natuurlijk dat we ook nu weer veel plezier aan hem gaan beleven." Vrijdag was Ngombo nog trefzeker in het gewonnen oefenduel met KV Kortrijk (2-5).