‘Competitievervalsing’ in Jupiler League: ‘Heeft consequenties voor Jong Ajax'

De Jupiler League wordt vrijdagavond hervat en het treffen tussen Fortuna Sittard en Jong Ajax springt eruit. Omdat de Limburgse club momenteel lijstaanvoerder is, maar ook omdat het beloftenteam van de Amsterdammers maar liefst elf spelers moet missen. Edwin Lugt, voorzitter van Go Ahead Eagles, bestempelde het donderdagavond als ‘competitievervalsing’.

“Wederom het bewijs dat er in Nederland maar wat wordt aangerommeld, de Jupiler League wordt totaal niet serieus genomen. Het is Fortuna Sittard overigens van harte gegund, daar niet van”, laat Lugt weten via Twitter. Een groot deel van de spelers van Jong Ajax zit momenteel met de eerste selectie van de Amsterdammers in Portugal. Een hele normale situatie, zo zegt Jong Ajax-trainer Michael Reiziger tegenover het Algemeen Dagblad.

“De trainers willen tijdens het trainingskamp altijd elf tegen elf kunnen trainen en we hebben de spelers ook nodig om twee oefenwedstrijden op één dag te kunnen spelen”, stelt Reiziger, die het trainingskamp bovendien een goede mogelijkheid noemt om de spelers van Jong Ajax kennis te laten maken met het eerste elftal. “Omdat dit trainingskamp samenvalt met het begin van de Jupiler League heeft dat inderdaad consequenties voor de selectie van Jong Ajax. Voor de jongens die nu doorschuiven is dit ook een mooie kans.”

Norbert Alblas, Luis Orejuela, Leon Bergsma, Mitchel Bakker, Carel Eiting, Noussair Mazraoui, Jurgen Ekkelenkamp, Mateo Cassierra, Dennis Johnsen, Noa Lang en Kaj Sierhuis zullen niet van de partij zijn als Jong Ajax het in Limburg opneemt tegen Fortuna Sittard. Het ontbreken van deze spelers kan een wenzenlijk verschil maken in de titelstrijd, als bijvoorbeeld NEC het later dit seizoen opneemt tegen een ‘compleet’ Jong Ajax. Overigens hebben ook PSV (drie), FC Utrecht (zeven) en AZ (zes) spelers meegenomen op trainingskamp, al zijn dat er niet zoveel als bij Ajax.

“Laat ik het zo zeggen: ik kan me voorstellen dat de clubs zich daar aan storen. Het is niet de ideale situatie”, reageert een woordvoerder van de KNVB tegenover de NOS. “Het speelprogramma is gemaakt in samenspraak met alle clubs. We hebben de winterstop in de Jupiler League korter gemaakt in overleg met de clubs en dit is hier een consequentie van. Eenzelfde soort discussie speelt tijdens interlandperiodes, dan missen sommige ploegen ook spelers.”