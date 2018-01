‘Huntelaar van Heerenveen’ ambitieus: ‘Ik ben een beetje hetzelfde type’

Donderdag nam sc Heerenveen het op tegen het Belgische Anderlecht. Jizz Hornkamp mocht namens de Friezen minuten maken en mocht zich zodoende tonen voor trainer Jurgen Streppel. De jongeling vindt dat er nog veel in zijn spel moet verbeteren om de top te bereiken.

De negentienjarige aanvaller speelde in het verleden in de jeugdopleiding van AZ en Ajax en in Amsterdam werd hij vaak vergeleken met Klaas-Jan Huntelaar. "Ik ben een beetje hetzelfde type", zegt het talent in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Nog lang zo goed niet natuurlijk, maar het is mijn kracht om op de juiste momenten op de goede plaats te staan."

"Mijn kwaliteit ligt vooral in de zestien", vervolgt de spits. “Ik scoor makkelijk, heb er dit seizoen al zes gemaakt bij de beloften. Ik ben sterk aan de bal en kan de ploeg energie geven. Soms ben ik iets te fanatiek en reageer ik me af. Op bijvoorbeeld een scheidsrechter”, aldus Hornkamp, die tot medio 2019 vastligt in Friesland.

"Ik moet leren om de concentratie vast te houden", vervolgt de aanvaller, die bij Heerenveen in Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad concurrenten heeft. "Ik kan nog heel veel aan mijn spel verbeteren, maar op een dag wil ik natuurlijk de eerste spits van Heerenveen zijn. Dat is duidelijk."