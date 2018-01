Groningen staat open voor suikeroom: ‘Moeten verschrikkelijk goed nadenken’

FC Groningen gaat in de toekomst mogelijk in zee mee met private investeerders. Algemeen directeur Hans Nijland stelt dat de club de ambitie heeft om steevast in het linkerrijtje terecht te komen en de sportbestuurder erkent dat verschillende competitiegenoten Groningen (financieel) voorbij is gestreefd. "Daarmee zeg ik niet dat wij de club verkopen, helemaal niet", benadrukt Nijland in gesprek met de NOS.

Een eventuele verkoop betekent echter niet dat je je ziel verkoopt. "Er zijn prachtige voorbeelden van clubs die private investeerders aan zich hebben verbonden, maar toch een echte volksclub zijn gebleven. Kijk naar FC Utrecht. Daar is mijn goede vriend Frans van Seumeren grootaandeelhouder van, maar volgens mij is daar het karakter van de club toch echt overeind gebleven."

De Trots van het Noorden wil een volgende stap maken en blijven kunnen concurreren met clubs als Vitesse en FC Utrecht. "En daarvoor heb je meer kapitaal nodig", vervolgt Nijland. "Wij hebben een begroting van 18 miljoen euro. Als elk stoeltje in het stadion bezet zou zijn en wij alle reclameborden verkocht zouden hebben, kunnen wij doorgroeien tot maximaal 22, 23 miljoen."

"Het lijkt mij daarom logisch dat wij als club verschrikkelijk goed moeten nadenken over: wat is je positie en hoe ga je daarin verder? Niet meer en niet minder." Nijland vertelde tegenover Voetbal International al dat private investeerders mogelijk welkom zijn: "Vitesse geeft nu al 25 tot 30 miljoen uit. Hoe moeten wij dan nog concurreren? Het zou onverantwoord zijn om er niet over na te denken. De werkelijkheid is dat wij niet meer kunnen opboksen tegen Vitesse en FC Utrecht."