Sparta wil drie spelers en praat met Fenerbahçe

José Mourinho wil deze maand een extra spits naar Old Trafford halen. Jamie Vardy, Javier Hernández en Alexis Sánchez zijn de drie kandidaten om de selectie van Manchester United te versterken. (Daily Telegraph)

Een terugkeer van <i>Chicharito</i> bij Manchester United is niet ondenkbaar. West Ham United heeft namelijk laten weten dat het in januari wil luisteren naar aanbiedingen voor de Mexicaan. (Sky Sports)

Dick Advocaat hoopt in ieder geval op de komst van de talentvolle verdediger Yigithan Güveli en de club is al in gesprek met zijn club Fenerbahçe om hem te huren.