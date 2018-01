Win een overnachting in de ArenA voorafgaand aan de Klassieker!

ADVERTORIAL - Wil jij het ‘Klassiekerweekend van je leven’ winnen? Ziggo en Ajax maken het mogelijk om de nacht voorafgaand aan Ajax - Feyenoord in een klein en luxueus ingericht huisje in de ArenA te overnachten en de wedstrijd op 21 januari te kijken vanaf het balkon!

Slapen in de ArenA doet de winnaar niet alleen: hij of zij mag één vriend(in) of familielid meenemen. Het programma start op zaterdag 20 januari en duurt tot na de wedstrijd, die zondag om 14.30 uur begint. De winnaars worden verrast met onder meer een lunch met een clublegende en een concert in de Ziggo Dome. Naast de hoofdprijs zijn er nog vele prijzen beschikbaar zoals kaarten voor de Klassieker en gesigneerde Ajax-shirts van André Onana, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Carel Eiting.

Om kans te maken op het weekend en de overnachting in de ArenA dien je een foto, tekst of video met de hashtag #zigGOajax te plaatsen op Twitter of Instagram, waarin ze laten zien hoe zij zich voorbereiden op de wedstrijd. Daarnaast is het mogelijk onder een van de Facebookposts van Ziggo of Ajax een reactie te plaatsen. De meest originele inzending wint. De actie loopt vanaf donderdag 11 januari tot en met woensdag 17 januari.