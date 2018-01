Advocaat gaf doorslag: ‘Hij moedigde mij aan om voor Sparta te kiezen’

Fred Friday moet Sparta Rotterdam aan handhaving helpen. De aanvaller maakte dinsdag de overstap van AZ naar de hekkensluiter en erkent in De Telegraaf dat de aanwezigheid van Dick Advocaat een belangrijke reden voor hem was om naar Sparta te komen.

“Hij heeft mij aangemoedigd om voor Sparta te kiezen. Ik had een heel goed gesprek met hem”, aldus de 22-jarige Nigeriaan, die tot dusverre negen keer scoorde in 42 wedstrijden voor AZ. John van den Brom, de coach van de Alkmaarders, is blij voor zowel Friday als linksbuiten Dabney dos Santos, die eveneens naar Sparta is vertrokken.

“Beide spelers hadden redelijk tot weinig perspectief voor de tweede seizoenshelft. Dan ga je kijken wat het beste voor hen is. Het zijn jongens die talentvol zijn. Ik ben blij dat ze beiden bij één club onderdak hebben gevonden”, aldus Van den Brom, die niet uitsluit dat hij met AZ nog de markt opgaat om zich in aanvallend opzicht te versterken.