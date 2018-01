Real Madrid laat zich verrassen door tweedeklasser; twee goals Vázquez

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De Koninklijke speelde woensdagavond met 2-2 gelijk tegen Numancia en dat was na de 0-3 zege van afgelopen donderdag voldoende. Real kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Villarreal.

Real hanteerde in de eerste helft een relatief laag tempo in een voor een kwart gevuld Santiago Bernabéu. Vrijwel uit het niets kwam het team van Zinédine Zidane na tien minuten op voorsprong: Lucas Vázquez kopte via de grond raak na een afgemeten voorzet van Dani Carvajal. Numancia liet zich echter niet onbetuigd en probeerde Real pijn te doen in de counter: Higinio Marín kon een voorzet van de uitblinkende Dani Nieto niet verzilveren, maar op slag van rust was het alsnog raak voor het bezoek uit Soria.

Zo zeg! 😍 Real Madrid C.F. bekert verder in de Copa del Rey, maar kreeg door deze heerlijke kopbal nog de 2-2 om de oren tegen C.D. Numancia de Soria! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 januari 2018

Guillermo tikte bij de tweede paal binnen na een snelle uitval en een uitstekende lage voorzet van Marc Mateu: 1-1. De bezoekende fans begonnen te geloven in een stunt, maar na de onderbreking leek de nummer vier van LaLiga orde op zaken te stellen. Lucas Vázquez volleerde van dichtbij binnen na een kopbal van Borja Mayoral, een voorzet van Marco Asensio en een prachtige demarrage van Mateo Kovacic. Numancia claimde dat Vázquez buitenspel had gestaan, maar de herhaling wees uit dat het een geldig doelpunt betrof.

In het laatste half uur slaagde Real er niet in om verder afstand te nemen van de nummer vier van LaLiga2 en nadat Kiko Casilla al handelend had moeten optreden op een inzet van Nacho, was het Guillermo die er na 82 minuten 2-2 van maakte. De spits kopte schitterend raak na een voorzet vanaf de linkerflank van linksback Saúl García. De gasten claimden later nog recht te hebben op een strafschop, maar de scheidsrechter liet doorspelen en zodoende bleef het bij 2-2 in Madrid. Dani Calvo van Numancia kreeg in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart.