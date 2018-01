Seedorf liep klus in Brazilië mis door ‘exorbitante commissie’

Clarence Seedorf zou de nieuwe trainer worden van Club Atlético Paranaense, maar de Braziliaanse club liet onlangs weten dat het niet verder gaat met de Nederlander, maar met Fernando Diniz. De oud-international van het Nederlands elftal was de grote favoriet van de club; CAP legt echter uit dat de tussenpersoon bij de onderhandelingen een 'exorbitante commissie' vroeg.

"Tijdens de onderhandelingen werd CAP geconfronteerd met het negatieve gedrag van de zaakwaarnemer (de heer Bruno Paiva), die een exorbitante commissie voor bemiddeling eiste", zo luidt een deel van het uitvoerige statement van de club. CAP en Seedorf onderhandelden over een overeenkomst dat zou duren tot eind 2019. De zaakwaarnemer gooide echter roet in het eten.

Paiva zou volgens de club ook bij enkele spelers dwars hebben gezeten bij onderhandelingen. De club doet een noodkreet en zegt dat de voetbalmarkt op de schop moet, omdat slechts vijf of zes partijen ‘vol hebzucht’ de zaken van duizenden voetballers verkeerd vertegenwoordigen. CAP spreekt van ‘gewetenloos gedrag’ van mensen die atleten en trainers ‘exploiteren’ en alleen maar aan zichzelf denken.

Seedorf moet dus op zoek naar een andere mogelijke werkgever. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan begon zijn trainersloopbaan in 2014 bij laatstgenoemde club. Na vijf maanden werd hij al uit zijn functie ontheven. Ook een avontuur bij Shenzhen FC was in 2016 van korte duur: Seedorf kreeg na zes maanden zijn congé. Sindsdien is hij werkloos.