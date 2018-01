Da Cruz maakt na stormachtige ontwikkeling promotie in Italië

Alessio da Cruz zet zijn carrière voort bij Parma. De twintigjarige linksbuiten heeft na het doorlopen van de medische keuring zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract, weet Voetbalzone. Parma zal de transfer binnenkort bekendmaken.

De in Almere geboren Da Cruz speelde in de jeugd van BAS Biddinghuizen, Ajax, Almere City FC en FC Twente en speelde vier wedstrijden in het eerste elftal van de club uit Enschede. Hij kwam vorig seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht tot vijf doelpunten en twee assists in 29 duels en verdiende een transfer naar Novara.

Da Cruz tekende een contract tot medio 2020 in de Serie B en groeide al gauw uit tot een bepalende speler in het elftal van trainer Eugenio Corini. Da Cruz speelde zich met zijn spel in de kijker van naar verluidt Arsenal, Brighton & Hove Albion, Southampton en Swansea City, maar blijft dus actief in Italië.

Het door Roberto D’Aversa getrainde Parma staat na 21 speelronden met 33 punten op de vijfde plaats in de Serie B. De nummers één en twee promoveren en de nummers drie tot en met acht mogen middels barragewedstrijden uitmaken wie er als derde en laatste naar het hoogste niveau gaat. Novara staat met 24 punten op de zestiende plaats.