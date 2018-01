Huurling van Feyenoord keert definitief niet tussentijds terug

Simon Gustafson maakt het seizoen af bij Roda JC Kerkrade, zo maakt de club uit Limburg via de officiële kanalen bekend. Feyenoord had tot 6 januari de mogelijkheid om de middenvelder tussentijds terug te halen, maar lichtte die optie niet.

“Dit betekent dat Gustafson het seizoen bij Roda JC gewoon afmaakt”, zo valt er op de website van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De club van trainer Robert Molenaar hervat de competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Twente, dat vier punten meer heeft én een plek hoger staat.

De 22-jarige Gustafson is belangrijk voor Roda, want hij is met zes doelpunten de clubtopscorer en leverde bovendien twee assists af. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog tot de zomer van 2019 door; tot dusverre speelde de Zweed 21 officiële duels in het eerste elftal van de regerend kampioen.

Giovanni van Bronckhorst bevestigde eind december dat hij overwoog om de tweevoudig international terug te halen: “We gaan de komende dagen zitten. We hebben een aantal meetings gehad over de toekomst en volgende maand. Er is ook over Simon gesproken.We nemen over hem onze tijd voor en uiteindelijk nemen we een beslissing.”