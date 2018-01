Real Madrid overleeft wervelstorm in Galicië niet en morst opnieuw

Real Madrid heeft zondagavond opnieuw punten laten liggen in LaLiga. Het elftal van Zinédine Zidane leek een achterstand te boven te komen op bezoek bij Celta de Vigo, maar moest in de slotfase toch nog de gelijkmaker incasseren: 2-2. Real Madrid staat nu vierde in de Spaanse competitie en kijkt tegen een achterstand van liefst zestien punten aan op koploper Barcelona.

Real Madrid trad in Balaídos aan met een gemankeerde verdediging. Zidane moest het vanwege een blessure stellen zonder aanvoerder Sergio Ramos, terwijl ook de geschorste Daniel Carvajal ontbrak. Zonder het duo ontsnapte de regerend landskampioen aan een vroege achterstand. Hugo Mallo bracht de bal na twaalf minuten voetballen in de doelmond van de bezoekers, waar Iago Aspas was ontsnapt aan de aandacht van Raphaël Varane en Nacho Fernández. De poging van dichtbij van de Spaanse spits belandde echter op de paal, waardoor Keylor Navas met de schrik vrijkwam.

De doelman moest na een half uur alsnog vissen. Celta counterde razendsnel, waarna Daniel Wass met een briljante lob van net buiten het strafschopgebied voor de 1-0 tekende. Cristiano Ronaldo werd in het eerste bedrijf in toom gehouden door de defensie van de thuisploeg, maar dankzij diens aanvalspartner Gareth Bale wist Real Madrid de wedstrijd nog voor rust volledig te kantelen. De Welshman nam eerst de gelijkmaker voor zijn rekening nadat hij de diepte in was gestuurd door Toni Kroos en verzorgde daarna ook de 1-2, door een pass van Isco met een subtiele voetbeweging te verlengen.

Celta verkocht zijn huid na de onderbreking duur, maar kwam na twintig minuten spelen in de tweede helft goed weg nadat een kopbal van Ronaldo uit de benedenhoek werd gehaald door Rúben Blanco. Het elftal van Juan Carlos Unzué voerde de druk richting het doel van Navas vervolgens flink op en kreeg achttien minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker op het bord te brengen. Aspas werd in het strafschopgebied van Real onderuitgehaald door Navas, waarna de bal op de stip werd gelegd door de arbitrage.

Aspas ging vervolgens zelf achter de bal staan, maar zag zijn poging vanaf elf meter gekeerd worden door de Costa Ricaanse keeper, die bovendien van geluk mocht spreken dat hij slechts een gele kaart ontving voor zijn overtreding. Celta bleef echter drukken en kreeg acht minuten voor tijd alsnog loon naar werken. Wass had vanaf de rechterflank een uitstekende voorzet in huis, waarna Maximiliano Gómez geheel vrijstaand de gelijkmaker op het bord kon brengen. Lucas Vázquez kreeg in de slotminuut nog een enorme kans om Real Madrid alsnog te zege te schenken, maar hij schoot van dichtbij op Blanco.