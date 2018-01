Achttien Eredivisie-spelers die dringend een nieuwe club moeten vinden

De transfermarkt heeft de deuren geopend, maar de ontwikkelingen zijn nog te overzien. Veel voetballers wachten nog om zich te committeren aan andere clubs, in de hoop op een betere aanbieding. Voetbalzone zet achttien spelers uit de Eredivisie op een rij die er toch goed aan doen om in januari hun club te verlaten.

Adam Maher (PSV)

Vrijdag reisde Maher met PSV mee naar Orlando voor het trainingskamp, maar zijn toekomst lijkt niet bij de Eredivisie-koploper te liggen. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en komt niet voor in de plannen van trainer Phillip Cocu. Dit seizoen kwam Maher pas een minuut in actie in de Eredivisie, maar hij speelde wel twee bekerduels.

PSV is bereid zich constructief op te stellen, mocht er concrete belangstelling voor Maher komen. De club betaalde in 2013 dik acht miljoen euro aan AZ voor de spelmaker, maar de torenhoge verwachtingen werden nooit waargemaakt. Er is geen zicht op contractverlenging, dus is een winterse verkoop de laatste optie voor PSV om nog een klein gedeelte van de miljoenensom terug te verdienen.

In het geruchtencircuit werd Maher al gekoppeld aan FC Twente, FC Utrecht en Sparta Rotterdam. Dick Advocaat, de kersverse trainer van de Rotterdammers, zette vorige week echter een streep door de komst van Maher. Het nieuws dat de PSV'er meeging op trainingskamp naar Orlando, was voor Advocaat een signaal dat hij niet wilde komen. "Het is graag of niet."

Marcel Ritzmaier (PSV)

'Normaal gesproken' krijgt Ritzmaier geen nieuwe contractaanbieding van PSV, schreef het Eindhovens Dagblad eind november. De 24-jarige Oostenrijker heeft een leeftijd waarop hij regelmatig zou moeten spelen, maar dat gebeurt alleen bij Jong PSV. De voormalig jeugdinternational behoorde dit seizoen nog geen enkele keer tot de selectie van de hoofdmacht.

Sinds zijn komst in de winter van 2010 kwam Ritzmaier tot 4 assists in 27 officiële wedstrijden voor PSV en werd hij verhuurd aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. Afgelopen zomer leek Ritzmaier naar Arka Gdynia te vertrekken, maar op het laatste moment blies hij die transfer naar de bekerwinnaar van Polen af. Vanwege lichte klachten en de mogelijkheid van een transfer is hij niet mee op trainingskamp naar Orlando.

Mateo Cassierra (Ajax)

"Ik ben momenteel niet van plan naar een andere club te gaan. Deze club heeft mij erg geholpen en veel voor mij gedaan. Ik ben bereid hard te werken om mijn positie hier te behouden", verzekerde Cassierra eind vorige maand in gesprek met Ajax Life. Toch blijft het perspectief voor de miljoenenaankoop beperkt in Amsterdam.

Toen Klaas-Jan Huntelaar in de zomer van 2017 overstapte naar Ajax, gaf directeur Marc Overmars als reden op dat het belangrijk is om twee goede spitsen te hebben. Met andere woorden: Kasper Dolberg en Huntelaar worden gezien als de goede spitsen, terwijl Cassierra veroordeeld lijkt tot Jong Ajax. Voor die ploeg kwam hij dit seizoen wel tot twaalf doelpunten in zeventien wedstrijden.

Als Cassierra in de Eredivisie wil spelen, wat hij deze jaargang nog niet deed, dan lijken er wel degelijk opties. Zo gaf John de Wolf in gesprek met NRC Handelsblad aan dat Dick Advocaat kan helpen om zulke spelers binnen te halen bij Sparta Rotterdam. "In de wandelgangen circuleren al namen. Zo zou Mateo Cassierra graag willen komen."

Mitchell Dijks (Ajax)

Dijks heeft zich vaker onverwacht herpakt bij Ajax, maar lijkt zijn beste tijd toch te hebben gehad. Nicolás Tagliafico is vermoedelijk gehaald als eerste linksback voor de tweede seizoenshelft. Als Nick Viergever en Maximilian Wöber terugkeren van hun blessures, lijkt Dijks de vierde keus te zullen worden.

De 24-jarige vleugelverdediger ziet de bui al hangen en aast naar verluidt op een transfer. Dijks staat 'in de startblokken om met een aantal geïnteresseerde clubs in gesprek te gaan', schreef De Telegraaf onlangs. Afgelopen zomer wilde hij ook al vertrekken, maar toen drong de clubleiding aan op een langer verblijf. Het lukte Ajax destijds niet om een nieuwe linksback te strikken; nu dat wel gelukt is, lijkt Dijks overbodig.

Iliass Bel Hassani (AZ)

De carrière van Bel Hassani heeft dit seizoen een knauw opgelopen. De middenvelder mocht afgelopen zomer al vertrekken bij AZ, maar ging voor zijn kans en besloot te blijven. Hij werkte de eerste twee maanden van het seizoen echter individuele trainingen af. De club was niet tevreden over de fitheid van Bel Hassani. Begin oktober keerde hij weer terug bij de selectie.

Toen hij voor zichzelf trainde, bereikte Bel Hassani weer het gewenste fitheidsniveau. Directeur voetbalzaken Max Huiberts liet weten overtuigd te zijn door de inspanningen van de AZ'er. Toch kwam Bel Hassani dit seizoen slechts acht minuten in actie, in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-0). Het Sparta Rotterdam van Dick Advocaat zou hem graag willen verlossen uit zijn situatie in Alkmaar.

Erik Israelsson (PEC Zwolle)

"We zijn beiden niet helemaal happy met deze situatie", gaf technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle vorige week toe aan de Stentor. "Erik wil graag spelen en wij zijn ook op zoek naar een manier waarop we weer waarde voor hem kunnen creëren."

Israelsson kwam een jaar geleden over van Hammarby IF, de club waar hij Kalmar FF in 2014 voor verliet. In Zwolse dienst kwam de 28-jarige aanvaller niet verder dan vijftien optredens. De middenvelder kan terugkeren bij Kalmar, dat zich heeft gemeld in Zwolle. Met die club worden 'oriënterende gesprekken' gevoerd, zei Nijkamp.

Stef Nijland (PEC Zwolle)

Nijland mag uitkijken naar een nieuwe werkgever en voor beide partijen is een transfer aantrekkelijk. De aanvaller zit dit seizoen veelvuldig op de bank: hij kreeg vier keer een basisplaats en viel negen keer in. Nijland heeft een aflopend contract en kreeg vlak voor de winterstop te horen dat PEC niet met hem verder wil.

Als Nijland geen nieuwe werkgever vindt, maakt hij het seizoen 'gewoon' af in Zwolle. De 29-jarige spits speelt al sinds 2013 voor PEC en maakte grote successen mee zoals het winnen van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, maar heeft zijn beste tijd bij de club gehad. Voor PEC zou wel een probleem kunnen ontstaan als zowel Israelsson als Nijland vertrekt.

Kevin Diks (Feyenoord)

Het niveau bij Feyenoord lijkt toch te hoog gegrepen voor Diks. De rechtsback kreeg in het begin van het seizoen nog kansen, maar inmiddels laat Giovanni van Bronckhorst hem links liggen. Diks is voorbijgestreefd door Bart Nieuwkoop en Jeremiah St. Juste. De Fiorentina-huurling bleek geen geschikte opvolger van Rick Karsdorp en is meermaals uitgefloten door het thuispubliek.

Van Bronckhorst weet niet of Diks in januari naar een nieuwe club gaat, gaf hij aan. De kans lijkt klein dat de trainer zich voor een vertrek gaat werpen. Diks heeft behoefte aan speeltijd en dat zal ook Fiorentina vinden. De Italiaanse club heeft de vleugelverdediger nog tot medio 2021 onder contract staan.

Michiel Kramer (Feyenoord)

De rol van Kramer leek al uitgespeeld bij Feyenoord, maar 'kroketgate' heeft de situatie nog uitzichtlozer gemaakt. De spits lijkt niet voor te komen in de plannen van Giovanni van Bronckhorst. Hij kwam dit seizoen wel achtmaal in actie, maar bij afwezigheid van Nicolai Jörgensen koos de trainer ook voor Jean-Paul Boëtius en Dylan Vente in de spits. Eind vorige maand werd Kramer bij Feyenoord uit de selectie gezet.

Kramer zal zijn loopbaan in ieder geval niet vervolgen bij Sparta Rotterdam, zo bevestigde technisch directeur Leo Beenhakker maandag tegenover RTV Rijnmond. De spits stelt zijn keuze liever nog even uit, maar de Spangenaren zijn niet bereid te wachten op Kramer en gaan nu op zoek naar een andere spits. Eerder werd hij al gelinkt aan NAC Breda; ADO Den Haag zou niet de financiële middelen hebben om Kramer in te lijven. Zijn contract bij Feyenoord loopt na dit seizoen af.

Alexander Büttner (Vitesse)

De kans is groot dat Büttner deze maand vertrekt. De verdediger, die door trainer Henk Fraser uit de selectie werd gezet, heeft van Vitesse te horen gekregen dat hij verhuurd mag worden. "De eerste buitenlandse clubs hebben inmiddels al bij me geïnformeerd", zei zaakwaarnemer Alexander Bursac recentelijk tegen Voetbal International.

Büttner zou een te hoog vetpercentage hebben en raakte daarom zijn plek in de selectie kwijt. De linksback moet zich voorlopig melden bij Jong Vitesse. Tijdens het laatste competitieduel van 2017 met PSV zat de ex-speler van Manchester United en Anderlecht ook al niet bij de wedstrijdselectie. Dit seizoen kwam Büttner tot twaalf competitiewedstrijden van Vitesse.

Mukhtar Ali (Vitesse)

In de tweede seizoenshelft van 2016/17 werd Ali gehuurd van Chelsea en kwam hij tot slechts zes invalbeurten. Toch wist hij Vitesse te overtuigen van zijn kunnen: de club nam de middenvelder definitief over van Chelsea en liet hem voor drie jaar tekenen. Supporters zetten daar toen al hun vraagtekens bij en het lijkt inderdaad geen slimme zet te zijn geweest.

Ali heeft dit seizoen niet laten blijken een meerwaarde te zijn voor Vitesse. Slechts twee keer deed hij dit seizoen als invaller mee in de Eredivisie, terwijl hij ook dertien minuten maakte in de Europa League. Dat was in de uitwedstrijd tegen OGC Nice op 28 september. Sindsdien stond Ali niet meer op het veld, terwijl hij daar gezien zijn leeftijd (twintig jaar) wel behoefte aan heeft.

Mink Peeters (VVV-Venlo)

Het duurde even, maar VVV-Venlo slaagde er afgelopen zomer in om Peeters te huren van Real Madrid. De samenwerking valt vooralsnog echter tegen. Peeters werd eerder door de Limburgers verbannen, omdat hij zonder toestemming van de club individueel trainde met Arno Arts. Ook stelde Peters dat hij vond dat er te weinig aandacht is bij VVV voor individuele training, tot woede van trainer Maurice Steijn.

Eind november werd de huurling weer verwelkomd in de selectie, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste minuten. De negentienjarige linksbuiten kwam naar de Eredivisie voor speeltijd en kijkt in januari wellicht verder. Over interesse in Peeters is niets bekend; zijn contract bij Real Madrid loopt door tot medio 2020. Afgelopen zomer tekende de jeugdinternational bij, vlak voordat hij naar Venlo ging.

Kelechi Nwakali (VVV-Venlo)

Twee dagen voor het slot van de zomerse transfermarkt slaagde VVV-Venlo erin om Nwakali op huurbasis over te nemen van Arsenal. De verwachtingen waren logischerwijs groot, zeker nadat Nawakali in de blessuretijd scoorde in zijn debuutwedstrijd tegen FC Groningen (1-1). Het leverde de Nigeriaan geen basisplaats op en zijn laatste optreden dateert alweer van 28 oktober.

Vorig seizoen ontpopte Nwakali zich tot smaakmaker bij MVV Maastricht, waardoor hij interesse opwekte van clubs als FC Utrecht en FC Basel. Hij bleef in Limburg, maar heeft wellicht al spijt van zijn overstap naar VVV. In de laatste negen officiële wedstrijden bleef hij tweemaal op de bank en behoorde de jongeling zeven keer niet eens tot de wedstrijdselectie.

Timon Wellenreuther (Willem II)

Wellenreuther heeft het verbruid bij trainer Erwin van de Looi. De doelman werd vorige maand disciplinair geschorst en maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie tegen Ajax. Hij kon het niet verkroppen dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. "Wellenreuther laat op een vervelende manier merken dat hij het met die beslissing nog steeds niet eens is", zei Van de Looi tegen het Brabants Dagblad.

"Omdat zijn gedrag steeds vervelender werd voor de spelersgroep heb ik deze maatregel moeten nemen", voegde Van de Looi toe. Wellenreuther kwam afgelopen zomer over van Schalke 04 en heeft nog een contract tot medio 2020 in Tilburg. Zijn dienstverband bij Willem II is niet geworden wat hij ervan verwachtte en het is de vraag of de breuk met zijn trainer nog te lijmen is.

Karim Coulibaly (Willem II)

Net als Wellenreuther is Coulibaly door het ijs gezakt in zijn eerste halfjaar bij Willem II. De Franse buitenspeler stapte voor circa honderdduizend euro over van AS Nancy naar de Eredivisionist en begon meteen in de basis tegen Excelsior. Daarna had hij echter nooit meer een basisplaats in het team van Van de Looi.

Spelers als Ismail Azzaoui, Thom Haye en Mo El Hankouri zijn Coulibaly inmiddels voorbijgestreefd in de pikorde. Zijn perspectief is daardoor ook in de tweede seizoenshelft beperkt. De verbintenis van Coulibaly in Tilburg loopt nog tweeënhalf jaar door.

Nikola Gjorgjev (FC Twente)

Op huurbasis versterkte FC Twente zich niet voor één, maar voor twee seizoenen met de vleugelaanvaller van Grasshoppers. De Macedoniër kwam in de zomer uit op het EK Onder-21 en maakte indruk met een fraai doelpunt tegen Servië. Ook toenmalig trainer René Hake had hoge verwachtingen, maar die bleken niet terecht.

In de eerste competitiewedstrijd tegen Feyenoord had Gjorgjev nog een basisplaats, maar daarna was het snel gedaan met zijn speeltijd. Het eerstvolgende duel met VVV-Venlo, waarin hij ruim een uur in actie kwam, was zijn laatste optreden in Enschedese dienst. Vanaf november behoorde hij steevast niet meer tot de wedstrijdselectie en speelde hij alleen nog bij de reserves. Toekomst bij FC Twente lijkt er voor hem niet te zijn.

Isaac Buckley-Ricketts (FC Twente)

Terwijl Gjorgjev is teruggekeerd naar Zwitserland, bevindt Buckley-Ricketts zich weer in Engeland. In zijn eerste maanden kwam de huurling van Manchester City niet verder dan een paar invalbeurten. De ergernis over Buckley-Ricketts nam toe bij FC Twente, omdat hij de regels meermaals aan zijn laars gelapt zou hebben.

De kans dat de rechtsbuiten terugkeert bij FC Twente, schreef TC/Tubantia onlangs, is 'nihil'. Ook van hem werd aanvankelijk veel verwacht. De negentienjarige Buckley-Ricketts werd in de zomer Europees kampioen met Engeland Onder-19. Zesmaal kwam hij in actie in de Eredivisie; zijn laatste optreden was op 21 oktober tegen Roda JC Kerkrade (3-0 zege).

Franck-Yves Bambock (Sparta Rotterdam)

Bambock is een 22-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder, die tussen 2008 en 2014 in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain speelde. Hij kwam tussen 2013 en 2015 tot 48 duels voor het tweede elftal, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht. Vanwege zijn verleden leek zijn komst een buitenkans voor Sparta Rotterdam, maar dat viel tegen.

Dit seizoen kwam Bambock slechts dertien minuten in actie, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van 20 augustus. Alex Pastoor liet hem vervolgens continu op de bank zitten, terwijl Bambock in de laatste drie duels niet bij de selectie zat. Als Dick Advocaat het ook niet in hem ziet zitten, lijkt een transfer voor alle partijen het beste.