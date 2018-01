Zinchenko maakt indruk op Guardiola: ‘PSV was geen slechte zet’

Oleksandr Zinchenko kijkt positief terug op zijn periode bij PSV. De Oekraïense aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen tot slechts zeventien competitieduels in de Eredivisie, maar heeft een goede indruk overgehouden aan de club. In de zomer keerde Zinchenko terug naar Manchester City en onder Josep Guardiola behoort hij steeds vaker tot de wedstrijdselectie.

Zinchenko speelde zaterdag nog 71 minuten mee in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Burnley (4-1). In de Premier League kwam de 21-jarige creatieveling pas tot achttien minuten. In beide competities strijdt Manchester City nog om de hoofdprijs; ook in de EFL Cup en de Champions League doen the Citizens nog mee. Zinchenko zegt dat de quadruple een thema is in de kleedkamer. "Daar denken we elke dag en tijdens iedere training aan. We kunnen alles winnen en daar doen we het voor."

Zinchenko maakt met zijn werklust indruk op Josep Guardiola. Eind november, toen hij deel uitmaakte van de wedstrijdselectie tegen Huddersfield Town, besloot hij na het duel extra te trainen in het krachthonk. "Ik moet me opstellen als een professional. De trainer heeft me verteld dat ik er klaar voor moet zijn, als mij kans komt. Ik heb wat speciale oefeningen gedaan", legt Zinchenko uit. Afgelopen seizoen hoopte hij zich bij PSV ook verder te ontwikkelen en dat is deels gelukt, vertelt het talent aan de Manchester Evening News.

"Of het een slechte zet is geweest om naar PSV te gaan? Ik denk het niet. Het was een heel goede ervaring voor me", benadrukt Zinchenko. "PSV is een fantastische club voor jonge spelers: het stadion, het trainingscomplex, de mensen bij de club, de supporters en het voetbal zijn allemaal goed. Ik heb een mooie tijd gehad. Dit is pas mijn tweede jaar in West-Europa. In Rusland en Oekraïne wordt heel ander voetbal gespeeld. Ik ben nu gewend aan het voetbal hier, maar daar had ik tijd en geduld voor nodig."