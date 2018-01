Matuidi voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer van racisme in Italië

Blaise Matuidi is tijdens het duel tussen Cagliari en Juventus racistisch bejegend door de fans van de Sardijnse club, zo meldt de middenvelder via Facebook. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Fransman slachtoffer is van racisme, want daar was tijdens de uitwedstrijd tegen Hellas Verona in december ook al sprake van.

Hellas Verona werd bestraft voor het racisme jegens Matuidi en kreeg een boete van twintigduizend euro. Als er binnen twaalf maanden nog eens sprake is van racisme, moeten i Gialloblu een gedeelte van het stadion leeg houden. Het lijkt erop dat Cagliari moet rekenen op eenzelfde straf, te meer omdat het niet de eerste keer is dat de fans van de club zich misdragen.

In mei van vorig jaar werd Sulley Muntari van Pescara tijdens het bezoek aan Cagliari racistisch bejegend, wat hij destijds aankaartte bij scheidsrechter Daniele Minelli. De leidsman deed echter niets en gaf de middenvelder zelfs een gele kaart, waarop Muntari besloot het veld te verlaten. Nu was Matuidi het slachtoffer van een gedeelte van de aanhang van Cagliari.

“Dank voor al jullie berichten. Vandaag was er sprake van racisme tijdens de wedstrijd. Zwakke mensen probeerden me te intimideren met haat. Zelf ben ik niet zo en ik kan eigenlijk alleen maar medelijden hebben met degenen die zo'n slecht voorbeeld stellen”, schrijft Matuidi op Facebook. Juventus won het duel op Sardinië met 0-1. “Voetbal is een manier om gelijkwaardigheid, passie en inspiratie te verspreiden en daar sta ik voor.”