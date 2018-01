Klopp spreekt van ‘sprookjesachtig’ debuut Van Dijk: ‘Dat is heel bijzonder’

Virgil van Dijk kende vrijdagavond een droomdebuut voor Liverpool. De verdediger, die the Reds een slordige 84,5 miljoen euro kostte, tekende in het FA Cupduel met stadgenoot Everton voor de 2-1 en besliste daarmee de wedstrijd. Liverpool-manager Jürgen Klopp sprak na afloop over een ‘sprookje’.

“Dit is heel bijzonder. Een sprookje in een wereld die doorgaans keihard is. Prachtig om dit mee te maken”, zegt Klopp in gesprek met Sky Sports. In eerste instantie wilde hij Van Dijk nog niet laten spelen, maar hij bedacht zich vrijdagochtend. “Ragnar Klavan en Dejan Lovren hebben de laatste tijd veel wedstrijden gespeeld. Daarom ben ik kort voor de wedstrijd van mening veranderd en dat heeft aardig gewerkt.”

“Hij heeft veel dingen laten zien die we in de toekomst vaker willen zien. Virgil was sterk in de lucht en voetballend was hij erg goed. Zijn eerste aanname was elke keer direct goed, ook als hij onder druk stond”, vervolgde de Duitse manager. “Hij was veel beter dan ik in eerste instantie had verwacht, want het is heel erg moeilijk om te debuteren. Maar het is erg makkelijk om aan mijn verwachtingen te voldoen, want ik weet hoe goed hij is en ik wilde alleen dat hij dat zou laten zien.”

“Ik weet ook dat hij maar een mens is, we weten dat verwachtingen kunnen leiden tot druk en dan zie je er iets anders uit dan normaal. Maar het werd wel duidelijk dat hij met de druk om kan gaan. Hij was zeker nerveus, maar dat viel niet op en dat is het belangrijkste. Virgil begon goed aan de wedstrijd en dan zit je als speler al snel in een soort tunnel, je denkt dan aan niets anders dan de wedstrijd. Dat heeft hem geholpen”, besluit Klopp.