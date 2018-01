Everton heeft nieuwe spits voor 30,3 miljoen euro binnen

Everton heeft Cenk Tosun gecontracteerd. De club uit Liverpool meldt dat de aanvaller een verbintenis voor vierenhalf jaar is aangegaan op Goodison Park. Het contract van de 26-jarige in Duitsland geboren Turk liep bij Besiktas nog tot de zomer van 2019 door.

Everton doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar de BBC ging donderdag al uit van een bedrag van 30,3 miljoen euro. Besiktas meldt vooralsnog enkel dat de onderhandelingen over een transfer ‘zijn begonnen’, maar zal in een later stadium waarschijnlijk de financiële details van de overstap van Cenk bekendmaken.

“Het voelt goed om een speler van Everton te zijn”, reageert de 25-voudig international van Turkije. “Ik ben erg blij om hier te zijn en dat alles rond is. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk voor Everton te spelen. Dit is een geweldige club met een rijke geschiedenis en cultuur en ik kijk ernaar uit om de fans te laten zien wat voor speler ik ben. Ik ben ervan overtuigd dat ik een goede speler kan zijn in de Premier League.”

“De Premier League is een sterke competitie, dat weet ik, maar mijn fysieke kracht zal mij van dienst zijn. Ik ben verder tweevoetig en ben heel aardig in de zestien. Ik kijk ernaar uit om te trainen met mijn ploeggenoten en om hen te leren kennen. De wedstrijd tegen Tottenham Hotspur zal de eerste zijn. Ik ben beschikbaar en kan niet wachten”, aldus Tosun, die ook nog voor Gaziantepspor, Eintracht Frankfurt en SV Raunheim speelde.

“De manager en de club wilden mij erg graag hebben en dat is waarom ik hier nu ben. Sam Allardyce heeft een grote rol gespeeld in deze transfer. Ik voelde dat hij mij graag wilde hebben.” Allardyce omschrijft Tosun zelf als ‘de eerste spits van Turkije’: “Hij is een all-rounder, een spits met goede looplijnen. Hij kan met beide benen uit de voeten. Hij is niet de langste, maar is wel erg efficiënt in de lucht en is sterk in de zestien.” Cenk kwam in dienst van de kampioen van de Süper Lig tot 64 doelpunten en 13 assists in 142 officiële wedstrijden en sleepte met De Zwarte Adelaars twee landstitels in de wacht.