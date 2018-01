Chelsea doet voor bijna zeventien miljoen euro zaken met Everton

Ross Barkley is speler van Chelsea. De club uit Londen maakt bekend dat de middenvelder een contract voor vijfenhalf jaar heeft getekend en met rugnummer acht gaat voetballen op Stamford Bridge. Volgens de BBC gaat het om een transfersom van ruim 16,8 miljoen euro.

“Het is fantastisch om bij een club als Chelsea een nieuwe start te kunnen maken. Ik kijk ernaar uit om door te gaan met waar ik vorig seizoen ben geëindigd en hopelijk kan ik mijn spel verbeteren en meer doelpunten gaan maken”, laat de 24-jarige Barkley weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

De 22-voudig A-international van Engeland maakte in augustus 2011 zijn debuut voor Everton en maakte sindsdien 27 doelpunten in 179 wedstrijden voor the Toffees. Barkley was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Chelsea, maar heeft zijn gewenste overstap nu dus alsnog te pakken. Hij mag namens Chelsea ook deelnemen aan de confrontatie met Barcelona in de Champions League in februari.

“Ross is een speler die we lang hebben bewonderd en hij zal bewijzen dat hij een belangrijkste speler voor Chelsea kan zijn”, zegt directrice Marina Granovskaya. “Hij combineert een buitengewone techniek en fysiek met Premier League-ervaring en de absolute wil om op het hoogste niveau te slagen. We heten hem van harte welkom bij onze club en kijken ernaar uit om hem in actie te zien.”