Voormalig Feyenoorder maakt pas op de plaats en stopt met voetballen

Johan Elmander heeft een punt gezet achter zijn professionele loopbaan. De 36-jarige Zweed laat vrijdag zelf via Instagram weten zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Elmander speelde in Nederland voor Feyenoord en NAC Breda en droeg in totaal 85 keer het shirt van de Zweedse nationale ploeg. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten.

Elmander vindt het tijd om een pas op te plaats te maken voor de nieuwe generatie. "Ik wil allereest mijn familie bedanken. Daarnaast wil ik de clubs en de supporters die mij al die tijd hebben vergezeld bedanken. Ik ben trots en dankbaar voor de geweldige avonturen die ik heb meegemaakt. Ik kijk uit naar de toekomst", aldus de aanvaller.

Elmander begon zijn carrière in eigen land bij Holmalund en kwam via Örgryt aan het begin van deze eeuw bij Feyenoord terecht. Met de Rotterdamse club won hij in 2002 de UEFA Cup. Daarna speelde hij nog voor onder andere NAC Breda, Toulouse, Bolton Wanderer, Galatasaray en Norwich City alvorens hij begin vorig jaar terugkeerde bij Örgryte.