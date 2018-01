Valverde verrast met positie Dembélé: ‘Tempo zou te hoog hebben gelegen’

Ousmane Dembélé maakte donderdagavond in het bekerduel met Celta de Vigo (1-1) na lang blessureleed zijn rentree bij Barcelona. De afgelopen zomer van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller werd door trainer Ernesto Valverde achttien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht en maakte zo voor het eerst sinds 16 september zijn opwachting voor de Spaanse grootmacht.

Dembélé stond de afgelopen vier maanden aan de kant met een dijbeenblessure. Op bezoek bij Celta de Vigo kwam hij in de slotfase bij een 1-1 stand als vervanger van José Arnáiz binnen de lijnen. Valverde besloot de Frans international in de punt van de aanval te positioneren in plaats van op de flank, waar Dembélé gewend is te spelen. "Dat was zodat hij niet met al te veel defensieve taken belast zou zijn", lichtte de trainer van Barcelona na afloop toe tegenover diverse Spaanse media.

"Het was op dat moment hectisch op het veld", vervolgde Valverde. "Als we weten dat dit de eerste wedstrijd van een speler is na vier maanden, dan zet ik hem liever in op een positie waar hij kan wennen aan het spel. We moeten er rekening mee houden dat we tegen een competitiegenoot speelden; het tempo zou op dit moment nog te hoog hebben gelegen voor Ousmane."

Dembélé werd afgelopen zomer voor circa 105 miljoen euro Barcelona ingelijfd als opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Neymar. De twintigjarige flankspeler begon sterk met een assist bij zijn debuut tegen Espanyol, maar raakte niet veel later in het uitduel bij Getafe geblesseerd aan zijn dijbeen. Die blessure hield in hem in totaal bijna vier maanden aan de kant.