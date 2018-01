Heracles zet ‘in principe’ streep door transfer Pelupessy naar New York

Joey Pelupessy staat in de belangstelling van New York City FC, zo meldt TC Tubantia. De Major League Soccer-club wil de middenvelder annex aanvoerder per direct van Heracles Almelo overnemen. Daar zit de directie van de Almelose club echter niet op te wachten, zo benadrukt directeur Nico-Jan Hoogma.

"We laten Joey in principe niet gaan", laat Hoogma aan het regionale dagblad weten. New York City FC, een zusterclub van Manchester City, informeerde eerder al naar de 24-jarige Pelupessy. "Joey is voor onze aanvoerder, een verbinder. We willen het elftal bij elkaar houden." Pelupessy, bezig aan zijn vierde seizoen bij de Almeloërs, beschikt echter over een aflopend contract en voor de club is deze maand dan ook het moment om nog een transfersom binnen te slepen.

Heracles raakte afgelopen zomer echter vijf basiskrachten kwijt en staat dan ook onwelwillend tegenover het winterse vertrek van de captain. "In principe laten we hem dus niet gaan.’’ Die kleine opening houdt hij, omdat ‘het zo werkt in het voetbal’. New York City eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Eastern Conference, achter Toronto FC. De smaakmaker van het team van coach Patrick Vieira is David Villa, nu Andrea Pirlo is gestopt.