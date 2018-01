Update: Büttner mag vertrekken: ‘Eerste clubs hebben al geïnformeerd’

Alexander Büttner is door Vitesse voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet, zo melden onder meer de NOS en Omroep Gelderland woensdagmiddag. Wat precies de reden voor de strafmaatregel is, is nog niet bekend, maar de verdediger lijkt disciplinair gestraft te zijn en moet zeer waarschijnlijk ook het trainingskamp van de Arnhemmers in Spanje laten schieten.

Büttner kwam bijna een jaar geleden over van Dinamo Moskou en kwam dit seizoen tot nu toe twaalf keer in actie in de Eredivisie. In november verloor hij echter zijn basisplaats aan Lassana Faye en hij maakte zijn laatste opwachting voor Vitesse op 2 december in de wedstrijd tegen Feyenoord.

De linksback moet zich voorlopig melden bij Jong Vitesse en heeft mogelijk zijn langste tijd al gehad bij de ploeg van Henk Fraser. Tijdens het laatste competitieduel van 2017 met PSV zat de ex-speler van Manchester United en Anderlecht ook al niet bij de wedstrijdselectie.

Update 4 januari 16.50 uur – Büttner mag vertrekken: 'Eerste clubs hebben al geïnformeerd'

De kans is groot dat Alexander Büttner wordt verhuurd. De verdediger, die door trainer Henk Fraser uit de selectie werd gezet, heeft van Vitesse te horen gekregen dat hij verhuurd mag worden. "Ik heb inmiddels een gesprek gehad met Marc van Hintum (technisch directeur, red.)”, zegt zaakwaarnemer Alexander Bursac in gesprek met Voetbal International. "We hebben de toezegging gekregen dat Alexander verhuurd mag worden deze winter. De eerste buitenlandse clubs hebben inmiddels al bij me geïnformeerd."