Update: Sporting grijpt mis en ziet Vietto plots in LaLiga blijven

Luciano Vietto maakt het seizoen af bij Sporting Portugal. Miguel Ángel Gil Marín, de algemeen directeur van Atlético Madrid, bevestigt tegenover Mega een akkoord met de werkgever van onder anderen Bas Dost te hebben bereikt.

“We wachten nu op het jawoord van de speler zelf. De sportief directeur heeft in ieder geval al met hem gesproken en hij (Vietto, red.) heeft laten weten bereid te zijn om op huurbasis naar Sporting te gaan, maar morgen (vrijdag, red.) krijgen we het finale antwoord”, aldus Gil Marín, die bevestigt dat het om een huurovereenkomst met optie tot koop gaat.

Sporting betaalt naar verluidt twee miljoen euro voor de huur van de 24-jarige Vietto en kan de Italiaanse Argentijn voor een bedrag van tien miljoen definitief overnemen van Atléti, zo meldde onder meer A Bola al. Vietto komt niet voor in de plannen van Diego Simeone, want hij kwam dit seizoen tot slechts zes optredens in LaLiga.

De voormalig jeugdinternational maakte in de zomer van 2015 voor twintig miljoen euro de overstap van Villarreal naar Atlético en vorig seizoen kwam Vietto op huurbasis uit voor Sevilla. Tot dusverre speelde hij 38 wedstrijden voor de hoofdstedelingen, waarin Vietto goed was voor drie doelpunten en vijf assists. Zijn contract bij Atlético loopt nog tot medio 2020 door.

Update 4 januari 15.20 uur – Sporting grijpt mis en ziet Vietto plots in LaLiga blijven

Valencia laat donderdag via de officiële kanalen weten dat het een akkoord heeft bereikt met Atlético Madrid over een huurovereenkomst aangaande Luciano Vietto. De aanvaller, die tot aan het einde van het seizoen wordt gehuurd, zou eerder nog naar Sporting Portugal gaan, maar Valencia meldt dus dat de Argentijn gaat voetballen bij de competitiegenoot van los Colchoneros. Valencia heeft een optie tot koop bedongen bij de deal.