‘Als dit het niveau van de jeugd van PSV is, vrees ik het ergste’

Steven Bergwijn kreeg zondag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam de voorkeur boven Luuk de Jong, maar werd al na één helft gewisseld door Phillip Cocu. Kenneth Perez kan begrijpen dat de twintigjarige aanvaller gewisseld werd en zegt sowieso niet echt van hem onder de indruk te zijn.

“Het valt me op dat hij vaak in de rust wordt gewisseld”, aldus de analyticus maandagavond bij FOX Sports. “Ik ben er niet zo kapot van. Bergwijn speelt met leeftijdsgenoten goed, maar dat is jeugdvoetbal. Ik heb er niet zo'n hoge pet van op.”

“PSV heeft gezegd dat ze het op de jeugd gaan gooien. Als dit het niveau is, vrees ik het ergste”, zo verwijst de Deen naar enkele uitspraken van Marcel Brands in mei. De technisch manager liet weten dat hij met een kleinere selectie wil werken zodat talenten uit de jeugdopleiding sneller de kans krijgen in het eerste elftal.

Bergwijn speelde voor ASC Waterwijk en Ajax alvorens hij in de zomer van 2011 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van PSV. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht in mei 2015 en speelde sindsdien 58 wedstrijden, waarin hij tot vier doelpunten en zeven assists kwam. Bergwijn heeft bij PSV nog een contract tot medio 2021.