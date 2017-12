Naakte Noor stopt geslachtsdeel in beker; voetbalbond keurt actie af

Lilleström SK won zondag de Noorse beker door tegenstander Sarpsborg 08 FF met 3-2 te verslaan. De voetballers konden hun geluk niet op. Aleksander Melgalvis maakte het echter te bont: de 28-jarige verdediger stripte op het podium en bedekte zijn edele delen met de beker, wat hem naar verluidt in de problemen kan brengen.

Melgalvis stopte zijn geslachtsdeel in de beker en vierde een feestje met het aanwezige publiek. De trofee is echter opgedragen aan de koninklijke familie van Noorwegen, waardoor de stopper mogelijk in de problemen kan komen, zo klinkt het. Lokale media pakken uit met de viering van Melgalvis; de Noorse voetbalbond is niet te spreken over de ludieke actie.

"De beker winnen is natuurlijk groots en natuurlijk moet dat ook gevierd worden. Maar dat is ook zeker mogelijk zonder de koninklijke beker zo weinig te respecteren", zo luidt het statement. De Noor zelf heeft geen spijt van zijn actie, zo laat hij weten aan Aftenposten. De verdediger spreekt van een spontane, grappige actie waarvoor hij veel positieve feedback ontving.