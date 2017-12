Robben: ‘Toen ik de club verliet, voelde het als een stap terug’

Arjen Robben is gelukkig bij Bayern München, maar de voormalig Oranje-international was bij zijn transfer van Real Madrid naar der Rekordmeister in 2009 niet overtuigd dat hij een goede stap had gezet. Robben dacht dat het verlaten van de Koninklijke ook betekende dat hij minder kans maakte op het winnen van de Champions League.

"Real Madrid is een fantastische club, vooral door de optredens in Europa", zegt de 33-jarige aanvaller op de site van de UEFA. "Het doel toen ik daar was, was om de tiende Champions League te pakken. Dat was de grote droom voor mij. Ik heb daar twee jaar gespeeld, maar we konden de prijs niet winnen. Toen ik de club verliet, voelde het als een stap terug."

"Bayern was toen niet zo succesvol in Europa in de voorbije jaren en mijn doel was om op het allerhoogste niveau te voetballen. En dat betekent het winnen van de Champions League." Na twee verloren Champions League-finales met Bayern wist Robben in 2013 dan eindelijk beslag te leggen op de felbegeerde prijs. Mede door een doelpunt van de Nederlander won Bayern met 1-2 van Borussia Dortmund.

"Als je het dan eindelijk wint, denk je aan van alles. Er zijn dan zoveel emoties", vervolgt Robben, die momenteel nog tot medio volgend jaar vastligt bij Bayern. "Je hebt dan zoveel bereikt als speler en als team. Je hebt op het allerhoogste podium gestaan en het hoogste niveau bereikt. Als speler was het altijd al mijn droom om de Champions League te winnen."