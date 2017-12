Abramovich schuift oude bekende mogelijk naar voren bij Chelsea

Leonid Slutsky werd zondag ontslagen bij Hull City, maar kan mogelijk in Engeland blijven. The Telegraph schrijft dat Roman Abramovich erover nadenkt om zijn landgenoot een functie te geven bij Chelsea en misschien wel die van technisch directeur.

De club uit Londen nam onlangs afscheid van Michael Emenalo en zoekt nog een vervanger. Eigenaar Abramovich weet nog niet of hij de rol van technisch directeur aan één of twee personen over wil laten, maar de 46-jarige Slutsky is in ieder geval een kandidaat. Hij tekende in juni een contract bij Hull, maar zat er slechts 21 wedstrijden als coach op de bank.

The Tigers wonnen slechts vier keer en zijn na twintig speelronden terug te vinden op de twintigste plaats in de Championship. Ze houden enkel nog Bolton Wanderers, Birmingham City en Sunderland onder zich. “Ik ben erg trots dat ik deze ervaring heb mogen meemaken. Het was een uitdagende en mooie tijd voor mij”, zei Slutsky zondag.

“Hull zal altijd deel blijven uitmaken van mijn hart en ik wens het team alle succes voor in de toekomst.” Oud-middenvelder Andrei Kanchelskis denkt overigens niet dat Slutsky binnenkort gevraagd zal worden voor een andere trainerspost in Engeland: “Het zal voor hem moeilijk worden om een baan in Engeland te vinden. In Engeland draait het nog meer dan elders om resultaat, dus dit ontslag was ingecalculeerd”, aldus de Rus.