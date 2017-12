‘Het was Wenger één, Jonker twee en dan kwam er een hele tijd niets’

Andries Jonker vertrok eerder dit seizoen noodgedwongen bij VfL Wolfsburg en zit sindsdien thuis. De oud-trainer van onder meer Willem II en de beloften van Bayern München wordt regelmatig in verband gebracht met een dienstverband bij de KNVB, dat nog op zoek is naar een technisch directeur, en zelf lijkt hij hier ook wel voor open te staan.

Jonker was zondagavond te gast bij het programma Rondo van Ziggo Sport, waar de vacature bij de bond ter sprake kwam: “Ik heb daar helemaal niet over nagedacht”, reageerde hij. Na een opmerking van Wim Kieft, die stelde dat hij daar ‘natuurlijk wel over had nagedacht’, hield Jonker wijselijk zijn mond.

De 55-jarige Amsterdammer was tussen 2014 en 2017 werkzaam als hoofd van de jeugdopleiding van Arsenal en denkt nog graag terug aan die tijd: “In Engeland heeft dat wel een andere status. Het was Arsène Wenger één, Jonker twee binnen de club. En dan kwam er een hele tijd niemand die wat over voetbal ging zeggen. Het was wel een enorm verschil, want tot de Onder-18 spelen ze daar geen competitie.”