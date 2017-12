Fenerbahçe heeft Janssen en Van Persie niet nodig voor verdiende zege

Fenerbahçe heeft zondagavond voor eigen publiek geen fout gemaakt tegen Kasimpasa. De ploeg van trainer Aykut Kocaman kreeg op slag van rust een tik te verwerken toen Mensah Bernard namens de bezoekers voor de gelijkmaker tekende, maar na rust stelde Fener orde op zaken en trok het de overwinning naar zich toe: 4-2.

Fenerbahçe moest het zondag doen zonder Vincent Janssen. De Oranje-international ontbrak in de wedstrijdselectie door een schorsing. Robin van Persie zat wel weer op de bank. Hij is hersteld van een blessure, maar kwam tegen Kasimpasa nog niet in actie. Vanaf de zijkant zag hij na een klein half uur spelen hoe Roman Neustadter de 1-0 maakte. Een hoekschop werd verlengd door Alper Potuk, waarna de verdediger bij de tweede paal raak kopte. In de blessuretijd van de eerste helft kwamen de bezoekers langszij. Een vrije trap van Bernard werd van richting veranderd, waardoor doelman Volkan Demirel kansloos moest toekijken hoe de 1-1 binnen viel.

De tweede helft was nog maar een paar minuten onderweg toen Giuliano vanuit een goed uitgespeelde aanval Fenerbahçe weer aan de leiding bracht. De Braziliaanse middenvelder was na een uur spelen nog een keer trefzeker. Hij rondde beheerst af vanuit een perfecte voorzet van Sener Ozbayrakli. Tien minuten voor tijd tekende Mathieu Valbuena voor de 4-1 en was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase bepaalde Jhon Murillo de eindstand op 4-2. Door de overwinning blijft de club uit Istanbul op de derde plaats en is het gat met koploper Medipol Basaksehir vier punten.