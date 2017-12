Schahin in de clinch met eigen publiek: ‘We hebben juist steun nodig’

Dani Schahin maakte zondagmiddag namens Roda JC Kerkrade de gelijkmaker tegen sc Heerenveen en stond zo aan de basis van de 2-1 zege van de Limburgers. De spits vierde zijn treffer door zijn vinger op zijn mond te leggen, maar dat gebaar werd hem door het publiek niet in dank afgenomen. Schahin werd vervolgens uitgefloten door een deel van de aanhang van Roda.

“Dit was mijn manier om het voor onze ploeg op te nemen. We worden vanaf het begin uitgefloten, we spelen tegen twaalf man, en dat in een thuiswedstrijd. We hebben in onze zware strijd juist steun nodig”, zegt Schahin in gesprek met de Limburger. Aanvoerder Adil Auassar zei tegenover FOX Sports dat de spits ‘zijn ei kwijt moest’. “Schahin is volwassen genoeg, weet je. Hij is een winnaar en ik hoef niet veel tegen hem te zeggen.”

“Hij weet dondersgoed wat hij heeft gedaan en hij is enorm belangrijk voor ons, ik ben blij dat we zo iemand in ons midden hebben. Iemand die met zijn emoties speelt. Hij wilde bij het juichen even zijn ei kwijt en ik houd daar wel van”, aldus Auassar. Trainer Robert Molenaar kan de kritische geluiden vanuit het publiek ergens wel begrijpen, zo geeft hij toe in een interview met FOX Sports.

“We hebben steun nodig, maar ik snap ook dat het publiek hier de laatste jaren murw is gebeukt en dat er déjà-vu’s zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar dezelfde kant opduwen, dit meer helpt dan heel vaak het ongenoegen uiten”, besluit Molenaar.