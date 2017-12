Basaksehir profiteert van verliespartij Galatasaray en neemt koppositie over

Medipol Basaksehir heeft zondagmiddag de koppositie van de Turkse Süper Lig weten te veroveren. De Uilen wonnen in eigen huis met 1-0 van laagvlieger Osmanlispor en brengen het puntentotaal zodoende op dertig. Dat is één punt meer dan Galatasaray, dat zijn positie als lijstaanvoerder dus kwijt is.

Cimbom verloor zaterdag met 3-0 van Besiktas, door doelpunten van Cenk Tosun, Dusko Tosic en Alvaro Negredo. Medipol Basaksehir wist van tevoren dus dat een overwinning op Osmanlispor zou betekenen dat het Galatasaray zou passeren op de ranglijst. De Ottomanen bevinden zich in de onderste regionen van de Süper Lig. Uit de eerste veertien wedstrijden werden elf punten gepakt en Osmanlispor staat alleen nog op doelsaldo boven de degradatiestreep.

Toch had de nieuwe koploper van de Süper Lig het niet gemakkelijk met de laagvlieger. Het duurde lang voor de thuisploeg, waar Eljero Elia ontbrak vanwege een schouderblessure, de score wist te openen. Alexandru Epureanu zette zijn ploeg na 57 minuten spelen op voorsprong en bleek zich daarmee tot matchwinner te kronen, want het was de enige treffer van de middag. De voorsprong van Basaksehir op Galatasaray bedraagt nu één punt, terwijl Besiktas vier punten minder heeft.