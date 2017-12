Scorende keeper bezorgt Gattuso dramatische start bij AC Milan

Gennaro Gattuso heeft in zijn eerste wedstrijd als trainer van AC Milan meteen averij opgelopen. Benevento, dat voor zondag nog geen punt had gepakt uit de eerste veertien wedstrijden, kwam diep in de blessuretijd op gelijke hoogte door een doelpunt van keeper Alberto Brignoli: 2-2. Milan stond op dat moment met tien man op het veld na een rode kaart van Alessio Romagnoli. Bij Benevento was het groot feest na het behalen van het felbegeerde eerste punt.

Gattuso koos voor een nieuwe 3-4-3-formatie en had een overwinning nodig om niet verder af te haken in de strijd om Europees voetbal. Het eerste doelpunt viel in minuut 38, toen Giacomo Bonaventura van dichtbij binnenkopte na een scrimmage voor het doel van Benevento. Franck Kessié hield de bal knap bij zich in het strafschopgebied en wipte het leer richting Bonaventura, die na twee instanties succesvol was. Voor dat doelpunt waren er kansen voor beide teams en wist Benevento in fases druk te zetten op Milan.

Vittorio Parigini was het dichtst bij namens de thuisploeg, maar liet een vrije kopkans onbenut. Nikola Kalinic en Kessié hadden bij Milan geen geluk met de afronding, voordat Bonaventura dus alsnog de score opende. Kort na rust wist Benevento langszij te komen. George Puscas stond op de juiste plek om de rebound binnen te werken, nadat een heerlijke volley van Gaetano Letizia leidde tot een knappe redding van Gianluigi Donnarumma.

Het duurde niet lang voordat Milan weer orde op zaken stelde. Na een voorzet van Bonaventura stond Kalinic vlak voor het doel vrij om binnen te koppen: 1-2. Hij beëindigde daarmee zijn doelpuntendroogte van 421 minuten in de Serie A. Het werd er voor Milan niet makkelijker op toen Romagnoli in een kort tijdsbestek tweemaal geel kreeg. De ploeg van Gattuso moest de voorsprong met tien man zien vast te houden en dat leek te lukken, totdat keeper Alberto Brignoli binnenkopte in de verre hoek na een vrije trap.