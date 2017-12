Nuchterheid bij PSV: ‘Gelukkig als we de titel pakken, ik heb geen WK nodig’

PSV zag eerste achtervolger Ajax zaterdagavond punten verspelen in Enschede en de Eindhovenaren kunnen de voorsprong op de Amsterdammers zondag vergroten tot tien punten als er gewonnen wordt van Sparta Rotterdam. Veelgehoorde kritiek op het spel van PSV dit seizoen is dat er weinig attractief gevoetbald wordt, maar verdediger Daniel Schwaab kan zich hier niet in vinden.

“Ik kan me niet voorstellen dat onze supporters zeggen: ‘De winst is binnen, maar het was een saaie wedstrijd’”, begint hij tegenover de NOS. “Je hoeft niet altijd tachtig procent balbezit te hebben om attractief voetbal te spelen. Het mooie aan ons team is dat we meerdere opties hebben. Wij kunnen snel druk zetten op de tegenstander, maar ook terugzakken en het moment afwachten.”

Schwaab speelde in zijn geboorteland voor SC Freiburg, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart en denkt dat PSV wel te vergelijken is met clubs in de Bundesliga: “Onze speelstijl is misschien wat meer Duits. Daar zie je veel teams met een duidelijk plan. Teams die compact staan, goed verdedigen en dan snel naar voren spelen. Maar dat is misschien ook het moderne voetbal.”

Amin Younes is vooralsnog de enige Duitse international op de Nederlandse velden, maar Schwaab speelde in de nationale jeugdelftallen ook samen met grote namen als Mesut Özil, Sami Khedira en Manuel Neuer. Van deelname aan het WK met Die Mannschaft droomt hij echter niet: “Ik doe er goed aan om me op PSV te richten. Als we de titel pakken, ben ik een gelukkig mens. Daar heb ik geen WK voor nodig.”