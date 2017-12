Ongelukkig Real Madrid speelt gelijk en raakt drie spelers kwijt

Real Madrid heeft zaterdagavond niet kunnen profiteren van de halve misstap van Barcelona tegen Celta de Vigo (2-2). De ploeg van Zinédine Zidane moest op bezoek bij Athletic Club genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. De titelverdediger raakte in Bilbao tweemaal de paal. Door de remise heeft Real Madrid nu 28 punten, evenveel als de tegenstander van volgende week: Sevilla. Atlético Madrid heeft twee punten meer, terwijl Valencia het gat van drie punten zondag bij Getafe verder wil vergroten.

Real Madrid domineerde in de eerste helft in San Mamés, maar was niet gelukkig in de laatste meters. De grootste kans voor het team van Zidane vond al in de zevende minuut plaats. Karim Benzema nam een pass van Isco met de borst aan en mikte de bal daarna op de paal. In het laatste kwartier voor rust hadden ook Toni Kroos en Cristiano Ronaldo ook de 0-1 op de schoen, maar Kepa Arrizabalaga hoefde niet in actie te komen.

Het meeste gevaar van Athletic voor rust ontstond aan de rechterkant, met een gedreven Iñaki Williams. Zo was het aan Keylor Navas te danken dat een kopbal van Aritz Aduriz, na een voorzet van Williams, en een goed schot van de vleugelaanvaller niet in de 1-0 resulteerden. Domper op de goede helft van de Basken was het uitvallen van Ander Iturraspe in de 37e minuut; hij liet zich vervangen door Mikel San José.

Sergio Ramos is na zaterdag de speler met de meeste rode kaarten OOIT in de geschiedenis van LaLiga: 19 stuks, allemaal met Real Madrid (Pablo Alfaro en Xavi Aguado ieder 18) #sergioramos #realmadrid #laliga #tarjetaroja Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 1:43 PST

In de tweede helft werd door beide teams op het scherpst van de snede gespeeld, terwijl de regen losbarstte boven Bilbao. In de 71e minuut leek Ronaldo met een volley voor de 0-1 te zorgen, maar de paal bracht redding. Athletic werd in de slotfase volledig op de eigen helft gedrukt en slaagde er niet in om de bal lang in zijn bezit te houden. Real Madrid slaagde er echter niet in om de achterstand van acht punten op Barcelona te verkleinen en raakte in de slotfase bovendien Sergio Ramos met tweemaal geel kwijt. De captain mist zodoende net als de eveneens geschorste Casemiro en Daniel Carvajal het belangrijke duel met Sevilla.